Didelę patirtį turintis pilotas papasakojo, kas nutiktų susidūrus su kontrabandiniu balionu: „Praeis kiaurai lėktuvą“

Kalbai pasisukus apie karščiausią šių dienų aktualiją – kontrabandą gabenančius meteorologinius oro balionus – pašnekovas nė nesudvejodamas ištarė:
„Lėktuvams tai yra tikrai pavojinga.“
Padėties rimtumui suprasti jis pateikė palyginimą su paukščiais, kurie aviacijoje esą yra kebli problema. Jis sako, kad net lėktuvo susidūrimas su žvirbliu gali pasijausti.
„Ir aš susidūręs su paukščiais, ir žinau, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, balandis sveria 200-300 g, o jo jėga, atsirenkus į lėktuvą... Oi, įlenkimas kaip reikalas būna“, – patirtimi dalijosi ilgametis pilotas.
Pašnekovas mintimis nusikėlė ir į mokyklos suolą – jis prisiminė vieną fizikos pamokų metu išmoktą formulę, pagal kurią jėga apskaičiuojama masę sudauginus iš pagreičio.
„Baliono masė yra 30 kg, bet lėktuvo greitis – 600 km/val. Gausis didžiulė, nepaprastai didelė jėga“, – neslėpė ilgametis pilotas.
Tiesa, verta paminėti, kad kontrabandą gabenančių balionų svoris gali būti ir dar didesnis, negu įvardijo pašnekovas – Lietuvos oro uostų (LTOU) Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšan LRT radijui pirmadienį teigė, kad balionų svoris gali siekti ir 50-60 kg.
„Mums žemėje 50 kg atrodo maišas bulvių. Bet jei skrendant 600 km/val greičiu susidurtum su tokiu maišu, tai praeis kiaurai lėktuvą. Tai yra ne juokai“, – pridūrė K.Zagreckas.
Pilotas prisiminė, kad netgi keliasdešimt metų atgal, kai šiuos balionus iš tiesų naudodavo meteorologai, balionų paleidimo metu buvo stabdomi skrydžiai.
„Išeidavo meteorologas iš meteorologijos stoties oro uoste, paleisdavo balioną ir tas minutes, kol jis pakildavo kažkur aukščiau, lėktuvas negalėdavo leistis. Bet balionas gabendavo labai mažą elektroninę plokštelę, kuri sverdavo gal 30–50 g ir jokio poveikio net ant galvos nukritus nebūtų buvę“, – sakė pašnekovas.
Lietuva pateko į keblią padėtį
Primename, kad praėjusią savaitę kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos net keturis kartus sutrikdė oro uostų darbą Lietuvoje – visais atvejais teko stabdyti orlaivių eismą Vilniaus oro uoste, sykį tokių priemonių nuspręsta imtis ir Kauno oro uoste.
LTOU Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktoriaus V.Kšano teigimu, praėjusią savaitę sutrikdyta daugiau nei 170 skrydžių. Trikdžiai paveikė virš 27 tūkst. žmonių keliones.
Kai kurie skrydžiai buvo atšaukti ar pavėlinti, dalis – nukreipti į kitų miestų ar net šalių oro uostus.
Anot V.Kšano, baliono susidūrimas su orlaiviu gali būti dramatiškas, todėl kur kas saugiau stabdyti oro eismą, o ne bandyti išvengti susidūrimo.
Reaguodamas į pastarosios savaitės įvykius, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigė, kad Lietuva yra krizėje.
„Kuo toliau, tuo labiau aišku, kad tai nėra paprasta kontrabanda, ji naudojama kaip priedanga. Iš tiesų, tai yra hibridinė psichologinė akcija“, – LRT radijui sakė jis.
Siūlo 1 mln. eurų
O po pirmadienį įvykusio Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, kaip paskelbė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), neribotam laikui nutrauktas pasienyje su Baltarusija veikusio Šalčininkų pasienio kontrolės punkto darbas.
Tuo metu per Medininkų punktą sieną kirsti nuo šiol galės tik kelių kategorijų asmenys: turintys diplomatinius pasus arba gabenantys Lietuvos Respublikos (LR) diplomatinį paštą; į Kaliningrado sritį iš Baltarusijos ir atgal tranzitu vykstantys keliautojai; LR piliečiai ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai, vykstantys į LR; asmenys, turintys galiojantį leidimą gyventi LR ir vykstantys į LR.
Pirmadienį popiet Ekonomikos ir inovacijų ministerija taip pat paskelbė siūlanti 1 mln. eurų už sprendimą, kaip pagerinti šalies oro erdvės saugumą.
„Mes skelbsime technologijų ir inovacijų programą, kuriai iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIMIN) skiriame iki 1 mln. Eur, siekiant atliepti šiuo metu kylančius iššūkius dėl mūsų oro erdvės saugumo“, – pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje teigė ministras Evaldas Grikšas.
