Suskaičiavo, kiek keleivių teko pervežti balionams sutrikdžius skrydžius Vilniaus oro uoste

„Tam, kad judėjimo sutrikimai būtų minimalūs, organizuojamas keleivių pervežimas autobusais iš oro uostų į pradinės paskirties vietą. Pavyzdžiui, vien šią naktį iš Kauno oro uosto į Vilnių 17 autobusų pervežė apie 850 keleivių, iš Palangos į Vilnių 4 autobusai pervežė apie 180 keleivių“, – teigiama ministerijos pranešime.
Anot jos, balionams sutrikdžius skrydį, orlaivio įgula savarankiškai nusprendžia, kuriame oro uoste leistis, atsižvelgdama į turimą degalų kiekį, oro uosto techninį aprūpinimą bei skrydžių planą.
Savo ruožtu susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad oro erdvės kontrolei palaikyti yra suderinti tarpinstituciniai algoritmai, priimtos Aviacijos įstatymo pataiso ir patvirtintas ribojamųjų zonų tinklas.
„Dar kartą noriu pabrėžti, kad skrydžių sauga yra mūsų pagrindinis prioritetas, o tai, jog visi paveikti skrydžiai vyko saugiai, patvirtina, kad algoritmai ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas veikia efektyviai“, – pranešime cituojamas J. Taminskas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
