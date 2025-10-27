Vilniečiams klausimų sukėlė virš galvų zujantis lėktuvas: paaiškino, kas vyksta

Kaip naujienų portalui Lrytas perdavė „Oro navigacijos“ Komunikacijos vadovė Ingrida Daugirdė, nerimauti nėra ko.
„Šiandien vykdomi Vilniaus oro uosto tūpimo pagal prietaisus sistemos (angl. Instrument Landing System, ILS) skrydžių bandymai.
Juos atlieka specialus orlaivis–laboratorija, kuris ne tik pirmadienį, bet ir artimiausias 2–3 dienas tikrins bei kalibruos įvairias Vilniaus oro uosto navigacines sistemas“, – nurodė I.Daugirdė.
Ji pridūrė, kad šią savaitę skrydžių bandymai suplanuoti Kauno bei Palangos tarptautiniuose oro uostuose.
Tokie skrydžiai yra privaloma procedūra, skirta patikrinti ar antžeminės navigacijos įrangos parametrai atitinka nustatytus standartus. Patikrinimai atliekami reguliariai – du kartus per metus.
