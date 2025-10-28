„Avia Solutions Group“ planuose – naujas biuro pastatas didžiausiame pasaulyje oro uoste Dubajuje

Naujasis įmonių grupės biuras vystomas „Dubai South“ šalia tarptautinio „AI Maktoum“ oro uosto, „Mohammed bin Rashid Aerospace Hub“ projekte, kuris pristatomas kaip vienas ambicingiausių aviacijos centrų pasaulyje. Po rekonstrukcijos tai turėtų būti didžiausias pasaulio oro uostas – Emyratų vyriausybė čia perkels visas operacijas iš tarptautinio Dubajaus oro uosto, kuris šiuo metu yra antras pasaulyje pagal aptarnaujamų keleivių skaičių. Per ateinantį dešimtmetį į šį oro uostą bus investuota apie 35 milijardai JAV dolerių.
„Lyderiaujančios aviacijos įmonių grupės sprendimas įsikurti „Dubai South“ projekte dar labiau sustiprina Dubajaus, kaip vieno patraukliausių aviacijos verslo centrų, pozicijas. Mūsų misija – pritraukti pirmaujančias tarptautines įmones ir įgyvendinti Dubajaus viziją tapti pasaulio aviacijos sostine“, – teigė Khalifa Al Zaffin, „Dubai Aviation City Corporation“ ir „Dubai South“ valdybos pirmininkas.
„Dubajus yra vienas svarbiausių globalios aviacijos centrų. Jo strateginė geografinė padėtis ir išvystyta infrastruktūra leidžia greitai pasiekti bet kurią pasaulio vietą, kas ypač svarbu vystant tarptautinį verslą. Įsteigdami būstinę Dubajuje, galėsime pritraukti geriausius talentus iš viso pasaulio ir dar geriau patenkinti augančią ACMI ir kitų aviacijos paslaugų paklausą regione ir už jo ribų“, – teigia „Avia Solutions Group“ valdybos pirmininkas Gediminas Žiemelis.
Aviacijos įmonių grupė veiklą vykdo 68 šalyse. Grupės įmonių biurai veikia Dubajuje, Singapūre, Dubline, Londone ir daugelyje kitų pasaulio šalių. Vilniuje yra įsikūręs iki šiol didžiausias grupės biuras, kuriame dirba daugiau kaip 2500 darbuotojų.
„Avia Solutions Group“ valdo 187 orlaivių parką. Iš viso grupę sudaro daugiau nei 200 įmonių, vienijančių tarptautinę 14 tūkst. specialistų komandą. Be orlaivių nuomos, grupė teikia platų spektrą aviacijos paslaugų, tokių kaip orlaivių remontas, pilotų bei įgulos mokymai, antžeminis aptarnavimas ir kita.
