„Barbora“ stabdo veiklą dvejuose miestuose – paslaugas teiks iki spalio pabaigos

„Mūsų tikslas – užtikrinti geriausią pirkėjų patirtį ir tvarų įmonės augimą. Įvertinę veiklos efektyvumą, priėmėme sprendimą stabdyti veiklą Panevėžyje ir Šiauliuose. Nuoširdžiai dėkojame visiems klienta
ms už pasitikėjimą ir lojalumą“, – sako rinkodaros ir komunikacijos vadovė Indrė Vaiginė.
Pirkėjai šiuose miestuose galės naudotis „Barbora“ paslaugomis iki spalio 31 dienos 21 valandos. Visi iki šios datos pateikti užsakymai bus pristatyti kaip įprasta.
„Barbora“ ir toliau tęs veiklą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje bei Alytuje.