Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
VerslasRinkos pulsas

„Barbora“ stabdo veiklą dvejuose miestuose – paslaugas teiks iki spalio pabaigos

2025 m. spalio 28 d. 16:14
Internetinė maisto ir kasdienių prekių parduotuvė „Barbora“ praneša, kad nuo lapkričio 1 dienos stabdo veiklą Panevėžyje ir Šiauliuose. Šis sprendimas priimtas įvertinus regioninės veiklos rezultatus ir siekiant sutelkti išteklius į tolesnį paslaugų tobulinimą bei plėtrą didžiuosiuose šalies miestuose.
Daugiau nuotraukų (2)
„Mūsų tikslas – užtikrinti geriausią pirkėjų patirtį ir tvarų įmonės augimą. Įvertinę veiklos efektyvumą, priėmėme sprendimą stabdyti veiklą Panevėžyje ir Šiauliuose. Nuoširdžiai dėkojame visiems klienta
ms už pasitikėjimą ir lojalumą“, – sako rinkodaros ir komunikacijos vadovė Indrė Vaiginė.
Pirkėjai šiuose miestuose galės naudotis „Barbora“ paslaugomis iki spalio 31 dienos 21 valandos. Visi iki šios datos pateikti užsakymai bus pristatyti kaip įprasta.
„Barbora“ ir toliau tęs veiklą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje bei Alytuje.
Barboraveiklastabdymas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.