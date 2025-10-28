Konferencija
Galimas kandidatas į krašto apsaugos ministrus J. Taminskas iš arčiau: teisininkas sukaupęs solidų turtą

2025 m. spalio 28 d. 15:35
Lrytas.lt
Naujienų portalas Lrytas šiandien, spalio 28 d., paskelbė, kad iš Krašto apsaugos ministrės pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Jurą Taminską. Ši žinia sulaukė didelio dėmesio, o jo centre atsidūrė naujas galimas kandidatas. Pasidomėjome, kur iki šiol darbavosi J.Taminskas ir kokį turtą jis yra sukaupęs.
Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateiktoje turto deklaracijoje už 2024 m. nurodoma, kad J.Taminskas turi įsigijęs butą, kurio vertė – 231 tūkst. Eur. Jis taip pat turi kito nekilnojamojo turto už 14 tūkst. Eur. Anskčiau žiniasklaidoje skelbta, kad tai yra požeminė automobilių stovėjimo aikštelė.
Ministras taip pat deklaravo turintis daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių už 14 tūkst. Eur, santaupų –  50 tūkst. Eur, o jo pasiskolintų ir negrąžintų pinigų suma siekė 12 tūkst. Eur.
Tuo metu ministro sutuoktinė nurodo turinti butą, kurio vertė – 246 tūkst. Eur. Kito nekilnojamojo turto statinių, pastaroji, turi už 49,8 tūkst. Eur. Ministro žmona taip pat valdo ir žemės sklypą, kuris įkainotas 5 tūkst. Eur.
Jos vairuojamo automobilio vertė – 20,5 tūkst. Eur.
Ji buvo sukaupsusi 45,5 tūkst. Eur santaupų.
Žmona dirba tyrimų asistente, patarinėja ir Seimo narei
Privačių interesų deklaracijoje nurodoma, J.Taminsko žmona Monika Taminskienė dirba klinikinių tyrimų asistente privačioje įmonėje.
Ji taip pat yra ir Seimo narės socialdemokratės Violetos Turauskaitės patarėja.
Tuo metu ministro tėvas yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjas. Dr. Algirdas Taminskas dirba LAT Civilinių bylų skyriuje.
Dirbo patarėju teisinėje srityje
J.Taminsko biografijoje nurodoma, kad prieš tapdamas Susisiekimo viceminstru ir ministru, 2024–2025 m. jis dirbo Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėju teisės klausimais.
2020–2024 m. ėjo Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro patarėjo pareigas.
Prieš tai šešerius metus darbavosi Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėju.
J.Taminskas Vilniaus universitete yra įgijęs magistro laipsnį teisės srityje.
Jis biografijoje skelbia mokantis anglų, prancūzų ir rusų kalbas.
