Įspėja apie galimas permainas: dėl pasikartojančio oro uostų uždarymo oro linijos gali keisti tvarkaraščius

2025 m. spalio 28 d. 08:10
Karolina Konopackienė
Kartojantis Lietuvos oro uostų veiklos sutrikdymui dėl į šalį pastaruoju metu plūstančių meteorologinių oro balionų, Civilinės aviacijos asociacijos (CAVIA) valdybos pirmininkė Inga Duglas sako, kad dėl to kyla rizika, jog į Lietuvą ir iš jos skrydžius vykdančios avialinijos gali peržiūrėti tvarkaraščius ar imtis jų nutraukimo.
„Taip, žinoma tokia rizika visuomet išlieka. Apie ją turbūt diskutuoja tos aviakompanijos, kurios skraido į Lietuvą pagal nustatytus tvarkaraščius, jungia Lietuvą su likusiu pasauliu, ypač Europa, gabena keleivius į tarpinius oro uostus ir į tarpkontinentinius skrydžius“, – portalui „Delfi“ sake I. Duglas.
„Manau, kad tokios aviakompanijos labai rimtai svarsto tvarkaraščių peržiūrą. Ateityje, jeigu įmonė turi tik vakarinius ar naktinius skrydžius, tai apskritai lemtų jos pasitraukimą iš Lietuvos. Tokia rizika yra“, – pabrėžė CAVIA valdybos pirmininkė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. 
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus. 
