Įspėja dėl Lietuvos paštu apsimetančių sukčių: gviešiasi pinigų ir duomenų

„Sukčiai mokosi ir tampa vis išradingesni, nuolat ieško naujų būdų apgauti gyventojus. Gavus įtartiną pranešimą reikia būti itin atidiems – nespausti nuorodų, nesuvedinėti mokėjimo kortelių ar kitų asmens duomenų. Kadangi sukčiai žinutes siunčia masiškai ir atsitiktinai sugeneruotais telefono numeriais, jos kartais pasiekia net ir tikrus Lietuvos pašto klientus, laukiančius savo siuntų“, – sako Monika Sernovaitė, Lietuvos pašto Saugos ir prevencijos departamento vadovė.
Apgaulingose sukčių žinutėse dažniausiai skelbiama apie esą sulaikytą siuntą arba klaidą adrese. Taip pat daromas spaudimas, neva siunta bus grąžinta, jei per trumpą laiką nebus atlikti žinutėje nurodyti veiksmai. Žinutėse pateikiamos nuorodos nukreipia į netikras, pašto ar kitų siuntos bendrovių puslapius imituojančias svetaines. Jose prašoma įvesti kortelės duomenis, asmens kodą ar kitą jautrią informaciją.
Lietuvos paštas pataria gavus SMS ar kitokį pranešimą visada atkreipti dėmesį, iš kokio elektroninio pašto adreso ar telefono numerio jis išsiųstas. Kilus įtarimui, svarbu nespausti pranešime esančių nuorodų ir nepateikinėti mokėjimo kortelės ar kitų duomenų, neatlikti jokių mokėjimų. Tuo atveju, jeigu paspaudžiama nuoroda ir suvedami mokėjimo kortelės duomenys, gyventojas turėtų nedelsiant susisiekti su banku, o nukentėjus – kreiptis į policiją.
Svarbu pažymėti, kad tikruose Lietuvos pašto arba LP EXPRESS vardu siunčiamuose pranešimuose gavėjai nemato siuntimo numerio. Vietoje numerio gavėju nurodomas LPASTAS arba LP_EXPRESS.
Lietuvos paštas SMS žinutėse niekada neprašo klientų suvesti ar patikslinti banko kortelių ar asmens duomenų. Taip pat SMS žinutėse nebūna nuorodų į tiesioginius mokėjimus. Už Lietuvos pašto paslaugas galima atsiskaityti tik prisijungus prie oficialios savitarnos svetainės ir naudojantis elektronine bankininkyste.
Sulaukus įtartinos žinutės arba kilus klausimų, Lietuvos paštas gyventojų prašo susisiekti el.paštu prevencija@post.lt, kad galėtų operatyviai reaguoti ir imtis prevencinių veiksmų.
Gavęs informaciją apie sukčiavimus pasitelkiant bendrovės vardą, Lietuvos paštas visais atvejais informuoja Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą ir kitas atsakingas institucijas.