„Nuo 2014 metų vasario pagal mūsų nustatytą tvarką visi piliečiai, kurie internetu platformoje „Migris“ susikuria paskyras, kurie nurodo mums savo elektroninius paštus, yra informuojami apie besibaigiantį dokumento galiojimą 2 kartus – likus galioti dokumentui 7 mėnesius ir tada pakartotinai prieš 2 mėnesius iki galiojimo pabaigos“, – Eltai sakė departamento vadovė E. Gudzinskaitė.
Ji atkreipė dėmesį, kad Seimo nario Andriaus Bagdono inicijuotas įstatymo pataisų projektas nesukuria galimybės pasirinkti, ar žmogus nori gauti tokį priminimą, ar ne.
E. Gudzinskaitės teigimu, pagal dabar galiojančią tvarką sudaryta galimybė gyventojams atsisakyti tokios paslaugos.
Be to, šiuo metu apie besibaigiantį dokumento galiojimą informuojami ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir užsieniečiai. Jiems pranešama, kad baigia galioti leidimas gyventi Lietuvoje.
„Jeigu būtų priimtas toks projektas, koks dabar yra, būtų suvaržyta asmenų teisė pasirinkti ir būtent tokio varianto įgyvendinimas pareikalautų papildomų biudžeto lėšų“, – sakė E. Gudzinskaitė.
Kaip ELTA jau skelbė, Seimas svarsto siūlymą įpareigoti Migracijos departamentą iš anksto informuoti gyventojus apie besibaigiantį jų paso ar asmens tapatybės kortelės galiojimą. Tai numatančias įstatymo pataisas spalio 21 d. Seimui pateikė opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Andrius Bagdonas.
Pasak jo, dažnai apie negaliojantį dokumentą žmonės sužino tik išvykdami į kelionę, atėję tvarkytis teisinių arba finansinių paslaugų – ir tai sukelia nepatogumų.
Jei Seimas pritartų įstatymo pataisai, likus 2 mėnesiams iki asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo pabaigos Migracijos departamentas informacinėje sistemoje nurodytais gyventojo kontaktais turėtų informuoti žmogų apie baigiančius galioti dokumentus.
Dabartinis įstatymas nenumato pareigos valstybės institucijoms informuoti apie baigiančių galioti asmens tapatybės kortelės ar paso terminus.
Migracijos departamentas per 9 šių metų mėnesius išdavė beveik 212 tūkst. asmens tapatybės kortelių ir 250 tūkst. pasų.