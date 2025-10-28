Konferencija
Oro uostą paralyžiuojantys balionai grąžino prie idėjos: siūloma iškelti Vilniaus oro uostą Pasisakė oro uostai ir Susisiekimo ministerija

2025 m. spalio 28 d. 11:56
Vilniaus oro uosto veiklą praėjusią savaitę kelias dienas iš eilės paralyžiavę iš Baltarusijos kilę meteorologiniai oro balionai – toliau kaitina viešąją erdvę. Internautai prisiminė anksčiau vysytytą idėją, kad Vilniaus oro uostą reikėtų iškelti iš sostinės į saugesnę vietą. Kiek tokie pasvarstymai turi pagrindo ir ar tikrai kažkada Vilniaus oro uostas gali būti iškraustytas iš didmiesčio – įvertino naujienų portalo Lrytas kalbinti aviacijos ekspertai, susisiekimo ministerijos bei Lietuvos oro uostų atstovai.
