Po balionų krizės prabilo apie pamirštą oro uostą Lietuvoje: vadovė paaiškino, kodėl čia nenukreipiami lėktuvai iš Vilniaus

Šiauliuose esančio oro uosto sąraše nėra. Į tai sureagavo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.
Jis feisbuko paskyroje rašė: „Drįstu priminti, jog yra ir Šiaulių oro uostas. Kodėl reikia skristi į Rygą? Pinigus būtų galima palikti Lietuvoje? Oro uostas yra Lietuvos valstybės turtas. Tai saugiausias Lietuvos oro uostas.“
Tuo metu LTOU atstovė G.Jakučionė pabrėžė: kur orlaivis leidžiasi, sprendžia oro bendrovė pagal tai, kur oro bendrovės numatytas alternatyvus oro uostas. Šiaulių oro uosto direktorė Aurelija Kuezada naujienų portalui Lrytas paaiškino, kad šis oro uostas vienu metu galėtų aptarnauti tik vieną orlaivį: nutūpti vietos yra ir didesniam skaičiui, tačiau personalo ir įrangos tiek, jog vienu metu būtų galima aptarnauti tik vieną lėktuvą.
„Kauno oro uostas nepalyginamai mažesnis nei Vilniaus. Patys, grįžę šeštadienio naktį, patyrėme: turėjome tūpti Vilniuje, bet mus nusodino Kaune. Lėktuvų – labai daug, oro uostas su turimu personalu ir įranga nepatempia aptarnauti tokio orlaivių skaičiaus vienu metu.
Lygiai ta pati problema būtų ir Šiauliuose: pas mus terminalas dar mažesnis nei Kaune, nes mes dirbame su privačiais lėktuvais“, – naujienų portalui Lrytas komentavo A.Kuezada.
Ji sakė: įsivaizduokite, kas būtų, jei pas mus vienu metu nutūptų du orlaiviai – žmonėms tikrai būtų nepatogu, juk net ir išlaipinimo laiptų Šiaulių oro uoste – vos dveji.
„Mes patys Kaune 40 min. pralaukėme lėktuve, kol sulaukėme, kad mums pristumtų išlaipinimo laiptus“, – gyvu pavyzdžiu dalijosi A.Kuezada.
O kiek oro uostas gali uždirbti, priėmęs lėktuvą? Pašnekovė tikino: pinigai nėra dideli, sukasi apie 3 tūkst. eurų. Žinoma, kai lėktuvų srautas didelis, tuomet ir ženklesnė suma susidaro.
Tos išlaidos – tai lėktuvo tūpimo mokestis ir antžeminio aptarnavimo paslaugos: laiptai išlipti iš lėktuvo, kuro užpylimas, energijos šaltinis, jei lėktuvui reikia daugiau elektros, žmonių pervežimas į terminalą, muitininkų, pasieniečių pajėgumai.
Kaip „VE.lt“ nurodė LTOU, praėjusią savaitę dėl to Palangoje teko priimti tris nenumatytus skrydžius. Anot jo, Palangos oro uostas yra tinkamai pasirengęs priimti neplanuotus skrydžius vertinant jį pagal personalą, esamą infrastruktūrą ir turimą techniką.
„Oro uoste iš viso turime 7 orlaivių aikšteles, dėl reguliarių naktinių reisų, kurie lieka nakvoti, iš Vilniaus arba Kauno oro uostų galima priimti iki 4 orlaivių. Personalo kiekis yra pakankamas aptarnauti visais atvejais“, – teigia LTOU.
