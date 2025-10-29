Daugiabučių namų renovacija: atskleidė didžiausius iššūkius

Vadovas pranešimo pradžioje aiškino, kad reikia suprasti, jog daugiabučiai būna skirtingų tipų.
„Kai kalbame apie renovacijos programą, turime mažuosius daugiabučius, turime medinės architektūros daugiabučių ir turime tuos tipinius didžiuosius (plotas – daugiau nei 1000 kv.m. – red.).“, – sakė jis, tačiau pridūrė, kad pastarųjų skaičius nėra toks didelis, kaip dažnai galvojama, ir siekia tik kiek daugiau nei 10 tūkst. pastatų.
Vidutinė renovacija šiuo metu, anot vadovo, trunka maždaug 43 mėnesius.
„Tačiau čia nuo dokumentų iki darbų pridavimo“, – aiškino jis ir sutiko, kad reikia ieškoti sprendimų, kurie renovacijas padėtų įgyvendinti greičiau.
„Reikia ieškoti balanso tarp strateginių tikslų ir finansinių galimybių. Galime norėti, kad būtų A+ klasė, rekuperatoriai, kitos sistemos, bet reikia įsivertinti gaunamą naudą“, – įspėjo jis.
Vadovas išskyrė keletą iššūkių, su kuriais šiuo metu daugiausia susiduriama.
Pirmasis, anot jo, dažnai būna susijęs su finansiniu lankstumu ir prieinamumu.
„Antras dalykas – yra reikšminga priklausomybė nuo valstybės biudžeto <...>. Parama yra iš valstybės, tai kainuoja labai daug.
Nors gyventojams išmokama parama sudaro nuo 15-30 proc., valstybei tai kainuoja 50 proc. ir daugiau.
Kodėl? Nes įsijungia paskoliniai mechanizmai, dokumentacijos, kas didina kainas, ilgas administravimo procesas, tai susiveda į tai, kad renovacija valstybei kainuoja daugiau nei tą naudą mato gyventojai, kurie toje renovacijoje dalyvauja“, – sakė jis.
Taip pat, kaip pridūrė, reikalingas didesnis projektų srautas, o minėtas projektų įgyvendinimo terminas yra per ilgas.
„Paskutinis iššūkis – neturime galimybės startuoti nuo balto popieriaus lapo <...> yra susiformavę procesai, kurių negalime keisti. Daugybė projektų šiai dienai yra tam tikrame etape, sprendimų priėmime“, – iššūkius vardijo jis.
G.Dargužas aiškino, kad prieš imantis renovacijos reikia įvertinti ir kitas perspektyvas.
Tarkime, ar bus pakankamas statybininkų skaičius atliekamai renovacijai, gyventojų sprendimus, balsavimus.
„APVA išeina tarp girnų ir interesų, o mes siekiame juos suderinti.
2030 m. tikslas – būti daugiaubučių renovacijos šerdimi“, – sakė jis.
