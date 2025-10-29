„ESO kartu su rangovais visais metų laikais stengiasi darbus, kuriems reikalingas laikinas elektros atjungimas, užbaigti per trumpiausią įmanomą laiką, kad sukeltų kuo mažiau nepatogumų klientams. Tačiau suprantame, kad žiemą tokie atjungimai kur kas labiau juntami, todėl šaltojo sezono metu jie bus ribojami, nustatant ne ilgesnį nei 6 valandų terminą, o esant itin šaltiems orams, kaip ir iki šiol, iš viso bus stabdomi“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
Kodėl būtini atjungimai?
Planiniai elektros atjungimai yra būtini atliekant tinklo priežiūros, modernizavimo ir plėtros darbus, taip pat prijungiant naujus vartotojus. Planinių atjungimų metu atlikus būtinus tinklo priežiūros darbus, ateityje išvengiama elektros tiekimo sutrikimų, kurie gali lemti avarinius atjungimus.
„Visiškai stabdyti planinių darbų žiemą negalime, nes turime prijungti naujus vartotojus, užtikrinti patikimą tiekimą. Suprantame, kad net ir spaudžiant nedideliam šaltukui nutrauktas elektros tiekimas sukelia diskomfortą, ypač, jei namams šildyti reikalinga elektra, maistui pasigaminti taip pat naudojama elektrinė viryklė. Suprasdami, kiek mūsų esami klientai patiria nepatogumų ir streso, sutrumpinome galimą laikino elektros atjungimo laiką iki 6 valandų. Šis terminas pasirinktas kaip optimalus, siekiant suderinti darbų tęstinumą su gyventojų patogumu“, – sako R. Juodkienė.
Iki šiol ESO visiškai stabdydavo planinius darbus su elektros atjungimu, jei oro temperatūra nukrisdavo žemiau -10 laipsnių. Planiniai atjungimai buvo ribojami iki 5 val. oro temperatūrai dieną svyruojant nuo -5 iki -10 laipsnių. Šios sąlygos lieka galioti ir toliau.
Apie atjungimus informuojami iš anksto
Apie planinius darbus bei elektros energijos atjungimus ESO informuoja klientus iš anksto – ne vėliau nei prieš 5 kalendorines dienas iki darbų pradžios. Likus 24 val. iki darbų pradžios, dar kartą primenama apie jų pradžią. Pranešimai siunčiami el. paštu ir (arba) SMS žinute.
„Labai prašome klientų atnaujinti kontaktus savitarnoje, nežiūrėti į tai kaip į formalumą, nes tik taip svarbi informacija pasieks laiku. Žinant apie atjungimus iš anksto, bus laiko pasiruošti ir susiplanuoti dieną taip, kad laikinai nutrauktas tiekimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų: rinktis darbą iš biuro, pasikrauti kompiuterius, telefonus, iš anksto pasiruošti maisto“, – sako R. Juodkienė.
ESO atstovė pažymi, kad planinius atjungimus siekiama suderinti su klientais jiems patogiu metu, o tais atvejais, kai dėl įvairių aplinkybių elektros tiekimas turi būti užtikrintas nepertraukiamai, laikinai atvežamas ir pastatomas generatorius.
Informaciją apie atjungimus visada galima rasti specialiame ESO žemėlapyje.
