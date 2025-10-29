Naujas inovacijų taškas Kaune: „d.one“ salonas PLC „Mega“ kviečia patirti technologijas iš arti – lankytojų lauks ypatingos staigmenos

Ryškus to pavyzdys – spalio 20 d. prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ duris atvėręs pirmasis mieste „d.one“ salonas, kviečiantis kauniečius patirti technologijas iš arti. Naujos kartos buities sprendimų erdvė ne tik papildė miesto verslo kraštovaizdį, bet ir tapo simboliu, kaip globalūs prekių ženklai pasiekia Lietuvos vartotojus per stiprėjančią vietos verslo infrastruktūrą.
„d.one“ Kaune siekia būti ne tik prekybos vieta, bet ir patirčių erdve, organiškai įsiliejančia į miesto technologijų bei inovacijų ritmą. Lapkričio 6 d. lankytojai kviečiami tai patirti gyvai – PLC „Mega“ centrinėje aikštėje jų lauks „Dyson“ grožio stotelės ir nemokamas Atlantos koncertas.
Kaunas – inovacijų ir talentų miestas
Kaunas pastaraisiais metais išgyvena aiškų transformacijos etapą. Čia stiprėja technologiniai sektoriai, auga investicijos, o miesto veidą keičia tiek vietos, tiek tarptautiniai žaidėjai.
„Per pastaruosius septynerius metus Kaunas labai pasikeitė – matome ne tik investicijų, bet ir kompetencijų augimą. Vidutiniai atlyginimai „į rankas“ per dešimtmetį išaugo tris kartus, o tai signalizuoja ne tik perkamosios galios didėjimą, bet ir pridėtinės vertės augimą“ – sako Kauno ekonominės plėtros agentūros „Kaunas IN“ verslo skyriaus vadovas Andrius Veršinskas.
Pasak jo, pagrindinė Kauno stiprybė – talentai, vietos specialistų kompetencija. Šiandien miestą renkasi tie, kurie ieško kokybės, yra atviri naujovės bei inovacijoms.
„Apie 60 procentų Kauno studentų renkasi STEM kryptis – gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, matematiką. Tai sektoriai, kurie globaliai auga sparčiausiai, todėl Kaunas tampa natūraliu pasirinkimu technologiniams verslams, kuriems reikia talentų ir gebėjimo kurti inovacijas vietoje,“ – pasakoja A.Veršinskas.
Prie stiprėjančio miesto potencialo prisideda ir auganti gyvenimo kokybė. „Turime vieną naujausių viešojo transporto parkų regione, atsinaujinusias viešąsias erdves, naujus sporto ir kultūros objektus. Tai kuria pridėtinę vertę ne tik gyventojams, bet ir čia veikiantiems verslams bei potencialiems investuotojams“, – sako pašnekovas.
A.Veršinskas pastebi, kad tokių prekių ženklų kaip „d.one“ įsikūrimas mieste – tai ne vien prekybos plėtra, o rinkos brandos ženklas. „Kai į miestą ateina premium prekių ženklai, tai reiškia, kad vartotojai jau pasiekė tam tikrą pasitikėjimo ir ekonominės galios lygį. Tai rodo vakarietišką rinkos brandą – Kaunas nebesiveja, jis jau žengia koja kojon su rinkos tendencijomis.“
„Mega“ – natūralus pasirinkimas inovatyvių technologijų erdvei
Stiprėjanti Kauno pozicija technologijų srityje buvo svarus argumentas tęsti „d.one“ salonų tinklo plėtrą būtent šiame mieste.
„Kaunas yra subrendusi, auganti ir lojali rinka. Čia pirkėjai vertina kokybę, ieško išskirtinių produktų ir pasitiki technologijomis,“ – sako „d.one“ vadovas Domantas Žičkus.
Pasak jo, miestas turi visas sąlygas tapti aukštos pridėtinės vertės produktų centru: „Kaune sutelktas didelis technologijų potencialas, čia gyvena aktyvi, modernų gyvenimo būdą vertinanti auditorija. Tai miestui suteikia galimybę tapti vieta, kur technologijos susitinka su kasdienybe – tokia miesto savybė yra itin artima „d.one“ filosofijai.“
Plėtrai pasirinktas prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ – viena lankomiausių vietų Lietuvoje ir stiprus traukos centras šalies viduryje. Strateginė lokacija, patogus pasiekiamumas iš visos Lietuvos ir platus lankytojų ratas sukuria puikias sąlygas globaliems prekių ženklams.
„Kaunas – miestas, kuris jungia. O „Mega“ – erdvė, kur šis ryšys matomas kasdien. Čia susitinka šeimos, technologijų entuziastai, keliautojai. Tokia aplinka idealiai atitinka mūsų viziją pristatyti pažangius sprendimus plačiai auditorijai,“ – teigia D.Žičkus.
Jo teigimu, naujai duris atvėręs salonas Kaune – daugiau nei parduotuvė: tai vieta, kur formuojasi naujas požiūris į apsipirkimą, paremtas patirtimi, atradimais ir dialogu su klientu.
Naujasis „d.one“ salonas kaip patirčių erdvė
Naujasis 140 kv. m. „d.one“ salonas – tai erdvė, kur technologijos susilieja su patirtimi. Čia lankytojai gali išbandyti, palyginti ir patys pajusti pažangių pasaulinių prekių ženklų prietaisų veikimą.
Salone lankytojai ras plačiausią „d.one“ atstovaujamų prekių ženklų pasirinkimą vienoje vietoje: plaukų grožio ir namų švaros puoselėjimo prietaisus „Dyson“, garsėjančius pažangiomis technologijomis, „Laurastar“ lyginimo ir garų sprendimus, „Tineco“ grindų priežiūros įrangą, jaukumą bei išskirtinį dizainą kuriančius „Höfats“ ir kt.
„Norime, kad apsilankymas salone pirkėjams taptų patirtimi – galimybe ne tik pamatyti, bet ir išbandyti, pajusti technologijos prasmę. Daugelį prietaisų galima parsinešti bandomajam laikotarpiui, kad klientas pats įsitikintų jų privalumais realiomis sąlygomis,“ – pasakoja D.Žičkus.
Tokiu požiūriu „d.one“ skatina ne tik prekybą, bet ir edukaciją bei pasitikėjimą. Čia svarbiausia – santykis tarp žmogaus ir technologijos. „Kai technologijos tampa prieinamos, o miestas suteikia galimybę jas patirti, atsiranda sinergija, kuri kuria vertę visiems – verslui, žmonėms ir pačiam miestui,“ – priduria „d.one“ vadovas.
Šiandien „d.one“ atidarymas PLC „Mega“ – dar vienas žingsnis stiprėjant Kauno, kaip aukštos pridėtinės vertės centro, vaidmeniui – miesto, kuriame inovacijos, pasitikėjimas ir gyvenimo kokybė susitinka vienoje vietoje.
Lapkričio 6 d. nauja patirčių ir inovacijų erdvė taps šventės epicentru – „d.one“ kviečia kauniečius ir miesto svečius drauge paminėti atidarymo šventę. Nuo 12 iki 18 val. PLC „Mega“ centrinėje aikštėje veiks specialiai įrengtos „Dyson“ grožio stotelės, kur profesionalų pagalba bus galima pasidaryti greitą bei stilingą šukuoseną. Šventės kulminacija – nemokamas atlikėjos Atlantos koncertas, prasidėsiantis 18.30 val., o po jo lankytojų laukia ypatingos nuolaidos.
„Norime, kad mūsų veikla Kaune pirmiausia būtų apie patirtis, emocijas bei bendruomeniškumą. Ši šventė – mūsų padėka miestui ir visiems, kurie tiki inovacijomis,“ – sako „d.one“ vadovas D.Žičkus, kviesdamas kauniečius ir miesto svečius apsilankyti tiek atidarymo renginiuose, tiek salone kasdien atrandant technologijas iš arti.