„Avia Solutions Group“ oro linijų bendrovė tapo pirmuoju ACMI vežėju Tailande

Tailando oro linijų bendrovė prisidės įgyvendinant Tailando turizmo strategiją didinti turizmo pasiūlą ir pritraukti užsienio turistus ne tik į Bankoką ir populiariausius kurortus, bet ir mažesnius traukos taškus. Avialinijų bendrovė veiklą pradės su „Airbus A320“ orlaiviu.
„Avia Solutions Group“ planuose – konsoliduoti Europoje turimus oro operatoriaus sertifikatus ir tęsti plėtrą Europai priešingo sezoniškumo regionuose pietryčių Azijoje bei Lotynų Amerikoje.
Bendrovė nuolat ieško būtų kaip padidinti Europoje turimų oro operatoriaus sertifikatų efektyvumą. Šiuo metu aviacijos įmonių grupė valdo oro operatoriaus sertifikatus šiose šalyse: Jungtinė Karalystėje, Maltoje, Slovakijoje, Estijoje, Lietuvoje bei Turkijoje. Visi šie turimi AOC Europoje suteikia praktiškai tokias pačias teises ir privalumus vykdyti skrydžius išskyrus Turkijos sertifikatą. Europoje turimi AOC taip pat suteikia daugiau lankstumo teikiant ACMI paslaugas Argentinoje, Čilėje, Meksikoje, Indijoje, Vietname, Kolumbijoje bei Kanadoje ir vykdant tarptautinius maršrutus iš JAV.
„Sezoniškumo valdymas išlieka kertiniu mūsų veiklos modelio elementu, leidžiančiu kaip įmanoma efektyviau išnaudoti mūsų orlaivių parką visus metus. Tailandas yra priešingo sezoniškumo Europai regione, kur gegužės-spalio mėnesiais parduodama beveik trečdaliu daugiau bilietų. Sumažėjus paklausai Europoje žiemos metu, dalį eksploatuojamų grupės orlaivių dabar galėsime perkelti į Tailandą“, – teigia „Avia Solutions Group“ generalinis direktorius Jonas Janukėnas.
Jis taip pat pabrėžia, kad plėtra Pietryčių Azijos regione yra ypatingai svarbi „Avia Solutions Group“ plėtros strategijos dalis. Grupės avialinijos jau veikia Indonezijoje ir Australijoje, Brazilijoje, o artimiausiuose planuose – ACMI avialinijų steigimas Malaizijoje.
Prognozuojama, kad 2025 m. turistų skaičius Tailande bus 5 mln. didesnis, nei 2024 m. (45,5 mln.), o šiemet paskelbtas „Boeing“ tyrimas numato, kad Pietryčių Azijos aviacijos sektorius po 7,2 proc. augs dar artimiausius dvidešimt metų.
„Gavome Oro vežėjo sertifikatą prieš pat sezono įkarštį, kai keliautojai iš Europos ir Azijos planuoja savo žiemos atostogas. Būdami pirmieji šalyje, siūlantys ACMI paslaugas, padėsime vietos vežėjams efektyviau vykdyti savo veiklą, plėsti savo pajėgumus ir be didelių finansinių įsipareigojimų išbandyti naujus maršrutus“, – teigia „Thai SmartLynx“ valdybos pirmininkas Martynas Grigas.
„Avia Solutions Group“ valdo 187 orlaivių parką. Iš viso grupę sudaro daugiau nei 200 įmonių, vienijančių tarptautinę 14 tūkst. specialistų komandą. Be orlaivių nuomos, grupė teikia platų spektrą aviacijos paslaugų, tokių kaip orlaivių remontas, pilotų bei įgulos mokymai, antžeminis aptarnavimas ir kita.
aviacija oro linijos Avia Solutions Group
