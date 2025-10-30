„Salling“ – naujas vardas „Rimi“ lentynose: nuo mažos kainos iki gurmaniškų produktų

Pastaraisiais metais klientų susidomėjimas privačios etiketės produktais pastebimai išaugo, vis daugiau Lietuvos gyventojų juos renkasi kaip geros kokybės puikią alternatyvą gerai žinomiems prekių ženklams.
Šiandien „Rimi“ parduotuvėse jau galima atrasti daugiau nei 120 „Salling“ prekių ženklu pažymėtų produktų, tarp kurių – makaronai, kava, sausainiai, skalbimo priemonės, higienos prekės ir kiti kasdieniai produktai.
„Naujasis privačių prekių ženklas „Salling“ su savimi atsineša itin kokybišką ir įvairų asortimentą, kruopščiai atrinktą taip, kad atitiktų įvairius pirkėjų poreikius – nuo ekonomiškų sprendimų iki sąmoningo vartojimo. „Salling“ produktai pasižymi aukšta kokybe ir konkurencinga kaina, o dalis jų gaminama Baltijos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tai ne tik stiprina regioninį ryšį, bet ir trumpina tiekimo grandines bei remia vietos verslus“, – teigia V.Lukoševičius.
Ypatingas dėmesys skiriamas skirtingoms „Salling“ linijoms, kurios leidžia pirkėjams rinktis pagal savo gyvenimo būdą, vertybes ir poreikius:
Salling Budget – ekonomiškų produktų linija, skirta tiems, kurie nori sutaupyti, bet neatsisakyti kokybės. Puikus pasirinkimas kasdieniams pirkiniams – nuo maisto iki buities prekių.
Salling ØKO – tai ekologiškų produktų linija, pažymėta patikimu ekologiniu ženklu. Šie produktai gaminami iš natūralių ingredientų, draugiški aplinkai ir žmogaus sveikatai. Puikus pasirinkimas tiems, kurie renkasi tvarų ir sąmoningą vartojimą.
Salling Veggie – augalinės kilmės produktų linija, skirta vegetarams, veganams ir visiems, siekiantiems sumažinti gyvūninės kilmės produktų vartojimą. Asortimente – nuo augalinių užkandžių iki pagrindinių patiekalų komponentų.
Salling Fri – tai linija be kvapiųjų medžiagų, hipoalerginė ir dermatologiškai patikrinta. Tinka jautriai odai, net kūdikių drabužėliams. Produktai pažymėti „Nordic Swan Ecolabel“ – Skandinavijos kokybės ir saugumo ženklu.
Salling Princip – aukščiausios kokybės produktų linija, skirta gurmanams ir tiems, kurie vertina subtilų skonį bei ingredientų kilmę. Tai alternatyva premium segmentui už konkurencingą kainą.
Strateginis pokytis – naudinga transformacija
Pasak V.Lukoševičiaus, „Salling Group“ sukūrė stiprią ir įvairiapusę privačios etiketės programą ir šis bendradarbiavimas suteikia „Rimi“ galimybę augti kartu su patikimu partneriu.
„Artimiausiais mėnesiais planuojame plėsti „Salling“ produktų asortimentą, dar labiau stiprindami savo pozicijas rinkoje bei didindami produktų pasirinkimo galimybes ir gerų kainų pasiūlymus savo pirkėjams“, – sako „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius.
„Salling“ ženklas palaipsniui pakeis anksčiau naudotus „ICA Gruppen“ prekių ženklus, tokius kaip „ICA“, „ICA Basic“, „I love eco“ ir „Apotek Hjärtat“. Iki 2026 m. pabaigos šie ženklai bus visiškai išimti iš „Rimi“ parduotuvių, o jų vietą užims modernūs, kokybiški ir labiau lokalizuoti „Salling“ produktai.