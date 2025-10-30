Į griežtus verslininko žodžius sureagavo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Aiškina, kodėl pateko į juodąjį sąrašą
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su A.Avuliu jis pasidžiaugia, kad stadionas kyla kaip ant mielių, o darbai klostosi pagal numatytą grafiką. Jis viliasi, kad tokį pat darbų tempą pavyks išlaikyti ir ateityje.
Vis tik jis neslepia apmaudo, kad kol vieni džiaugiasi dygstančiu stadionu, kiti – kiša pagalius į ratus. Tokius asmenis jis vadina kenkėjais, kuriems, jo nuomone, stadione – ne vieta.
„Yra paprasta logika. Jei žmonės vykdo kenkėjišką veiklą – ar jie turėtų būti kviečiami į nacionalinį stadioną? Pavyzdžiui, yra žmonės, kurie iš Baltarusijos leidžia balionus į Lietuvą ir taip vykdo kenkėjišką veiklą. Visi tai supranta ir mes turime adekvačiai elgtis: uždarome sienas, imamės kitų veiksmų. Čia lygiai tas pats. Jei vienas žmogus piktybiškai veikia norėdamas sustabdyti šį projektą, mes turime teisę pasirinkti, kas yra laukiamas stadione, o kas – ne“, – atvirai kalba A.Avulis.
Jis iškart įvardija ir pavardę. Pasak jo, kenkėjiška veikla užsiima Aleksandras Nemunaitis, Vilniaus miesto tarybos narys, dirbantis opozicijoje.
Verslininkas savo sprendimą jį įtraukti į nepageidaujamų asmenų sąrašą argumentuoja tuo, kad A.Nemunaitis nuolat teikia skundus dėl Nacionalinio stadiono statybų ir taip esą siekia stabdyti šaliai reikšmingą projektą.
„Jis reguliariai rašo skundus ir apkrauna Lietuvos valstybines institucijas nereikalingu darbu. Mes lygiai taip pat susiduriame su daugybe patikrinimų, turime atsakinėti į absurdiškus pasakymus, bet mes privalome reaguoti. Tokius žmones mes laikome kenkėjiškos veiklos vykdytojais ir, manome, jie neturėtų būti laukiami sporto komplekse“, – tikina A.Avulis.
Nepageidaujamų asmenų sąrašas gali būti pildomas
Jis užsimena, kad „juodajame sąraše“ gali būti ir daugiau pavardžių. Tarp jų – politikai, „užsiimantys destruktyvia veikla“. Tiesa, kokie tai žmonės konkrečiai – „Hanner“ vadovas nutyli.
„Manau, dar šiandien nėra pagrindo juos įvardinti. Galbūt jie taip dėmesio nori sulaukti, o gal jiems trūksta informacijos, paaiškinimo... Mes su jais bendraujame ir tikiuosi, kad jie pakeis savo nuomonę, poziciją. Šiandien tikrai nenorėčiau jų įvardinti kaip kenkėjų“, – išlieka paslaptingas A.Avulis.
Jis sako esantis pavargęs nuo to, kad Lietuvos nacionalinis stadionas vadinamas „nacionaline gėda“ ir jis siekia, kad tos gėdos nebeliktų.
„Nenorėčiau, kad ponas Nemunaitis lankytųsi stadione. Aišku, mes neturime nei galių, nei teisių to uždrausti, bet mes viešai norime pasakyti, kad jis neturėtų ten lankytis. Mes darome tai, ko reikia visuomenei. Nenorime leistis į politines batalijas ir kovoti su vienu ar kitu politiku“, – kartoja A.Avulis pabrėždamas, kad nori užbaigti projektą, kuris vystomas jau 38 metus.
A.Nemunaitis tai vadina spaudimu politikams
Susisiekus su A.Nemunaičiu jis tokią verslininko retoriką vadina spaudimu politikams.
„Noriu atkreipti dėmesį, kai stambūs verslininkai daro spaudimą sprendimų priėmėjams“, – atkerta Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narys. Jis teigia taip pat svarstysiantis galimybę kreiptis ir į teisėsaugą dėl A.Avulio pareiškimų.
Pašnekovas pabrėžia, kad Nacionalinis stadionas statomas iš viešųjų pinigų, todėl ne statytojui spręsti, kas objekte galės lankytis, o kas – ne.
Į išsakytą A.Avulio kritiką dėl skundų A.Nemunaitis atsako, jog jis galėjo verslininkui užkliūti, nes garsiai kalbėjo apie tam tikras projekto spragas. Jis beda į Viešųjų pirkimų tarnybos šią vasarą atlikto tyrimo išvadas, kuriose skelbta, kad Vilniaus savivaldybė bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija netinkamai laikėsi nacionalinio stadiono statybos koncesijos sutarties ir pažeidė skaidrumo principus. Pasak politiko, jis šiai temai skyrė nememenką dėmesį ir jo įtarimai – pasitvirtino.
„Aš, kaip politikas, veikiu opozicijos darbo rėmuose, užduodu klausimus. Pradedu tyrimus ten, kur man neatsakoma ir, manau, kad yra pažeistas viešasis interesas“, – priduria jis.
Anot pašnekovo, tiek buvęs Vilniaus meras Remigijus Šimašius, tiek dabartinis – V.Benkunskas, tvirtino, kad projektas nebrangs, tačiau, A.Nemunaičio teigimu, jis pabrango 40 mln. Eur.
„Kaip gali dėl to nekilti klausimų? Aš tuo metu prašiau administracijos pateikti atsakymus. Kai jų negavau – veikiau toliau. <...> Nereikia man suversti kaltės. Dėl visko kaltas ne aš, o Šarūnas Stepukonis (buvęs nacionalinį stadioną Vilniuje plėtojančio fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ partneris – aut. past.).
Noriu visus grąžinti į realybę ir priminti, kad „BaltCap“ turėjo stadioną pastatyti iki šių metų liepos. Niekas nekalba, kad jie pasitraukė be baudų, o projektas mums pabrango. Vėliau teko sulaukti ir Europos Komisijos atsakymo“, – komentuoja A.Nemunaitis.
Vilniaus meras A.Avulio retoriką vadina „perlenkta lazda“
Paprašius Vilniaus mero V.Benkunsko pakomentuoti, kaip jis vertina A.Avulio kalbas apie asmenų sąrašą, kurie galėtų būti neįleidžiami į Nacionalinį stadioną, jis nedaugžodžiauja: „Nacionalinis stadionas kartu su visais šalia statomais objektais tarnaus visiems vilniečiams be jokių išimčių, tad kalbėjimas apie kažkieno neįleidimą į objektą yra perlenkta lazda.“
Vilniaus miesto savivaldybė primena, kad Nacionalinis stadionas yra Daugiafunkcio komplekso dalis. Daugiafunkcį kompleksą be Nacionalinio stadiono taip pat sudarys tarptautinės kategorijos lengvosios atletikos stadionas su futbolo aikšte, lengvosios atletikos apšilimo zona su mėtymo sektoriais, futbolo treniruočių aikštė su lengvosios atletikos apšilimo zona, dvi futbolo treniruočių aikštės, sporto centras, kultūros centras bei vaikų darželis.
Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu yra įsigyjami papildomų 3 tūkst. vietų stadione darbai ir bendras vietų skaičius Nacionaliniame stadione sieks 18 tūkst.
Tarybos sprendimu taip pat vietoje 4 anksčiau sporto centre planuotų krepšinio treniruočių salių bus statoma 5 tūkst. vietų universali arena, tinkanti tiek sporto, tiek kultūriniams renginiams.
