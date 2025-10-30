Paaiškėjo, kiek kainuos „Rheinmetall“ šaudmenų gamyklos statybos

Amunicijos gamyklos statybas bendrovė pradės šių metų spalį, o juos užbaigs 2026 metų pabaigoje.
Kaip skelbta, Lietuvai bendroje įmonėje su Vokietijos pramonės milžine priklauso 49 proc. akcijų – „EPSO-G“ tenka 48 proc., o Finansų ministerijos valdomai „Giraitės ginkluotės gamyklai“ – 1 proc. akcijų, likusi 51 proc. dalis priklauso „Rheinmetall“.
EIM sutartį dėl „Rheinmetall“ Lietuvoje plėtros pasirašė dar 2024 metų birželio pradžioje. Taip pat tą patį mėnesį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) taryba amunicijos gamyklos statybai nusprendė perleisti Baisogaloje esantį sklypą.
2024 m. liepos viduryje Vyriausybė pritarė ir EIM siūlymui, kad „Rheinmetall“ gamyklai „Lithuanian Center of Excellence for Ammunition“ būtų suteiktas neatidėliotino valstybės saugumo ir gynybos poreikius užtikrinančio projekto statusas.
„Rheinmetall“ gamykloje dirbs 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių artilerijos sviedinių. Sutartyje numatyta, kad investicijos į projektą sieks 260 mln. eurų, tačiau projekto eigoje ši suma gali keistis.