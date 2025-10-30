Skelbia, kiek „Luminor“ per 2025 m. trečiąjį ketvirtį uždirbo pelno

Kaip praneša bankas, mažesnės palūkanų normos sumažino bendrąsias veiklos pajamas, o jų sąnaudos nežymiai padidėjo. Banko grynoji palūkanų marža sudarė 2,72 proc., išlaidų ir pajamų santykis – 60,2 proc., o metinė kapitalo grąža siekė 14,6 proc. Be to, banko 1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis sudarė 15 proc.
Trečiąjį metų ketvirtį privatiems asmenims banko suteiktų paskolų suma padidėjo 184,9 mln. eurų. Taip pat verslo bankininkystėje buvo fiksuotas augantis smulkių ir vidutinių įmonių skolinimosi poreikis bei didėjanti lizingo paklausa. Paskolų įmonėms apimtys padidėjo 105 mln. eurų, o viešajam sektoriui ir institucijoms – 19,4 mln. eurų.
„Per 9 šių metų mėnesius Lietuvoje išdavėme 538 milijonus eurų naujų būsto paskolų – net 72 procentais daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai“, – pranešime cituojamas „Luminor“ banko Lietuvoje vadovas Jonas Urbonas.
Banko duomenimis, bendrasis paskolų portfelis 2025 m. trečiąjį ketvirtį augo 309,3 mln. eurų ir pasiekė 11,1 mlrd. eurų, o neveiksnių paskolų dalis portfelyje sudarė 1,7 proc. visų paskolų.
„Luminor“ yra nepriklausomas bankas Baltijos šalyse ir trečias pagal dydį finansinių paslaugų tiekėjas regione.