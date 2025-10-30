Spalį elektra brango: kodėl verta dairytis į orų prognozes ir ką atneš lapkritis

Lapkritį tikėtini permainingi orai
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos („Meteo.lt“) meteorologo Gyčio Valaikos teigimu, lapkritis šiemet bus truputį šiltesnis ir sausesnis nei vidutiniškai.
„Numatoma, kad oro temperatūra bus aukštesnė nei daugiametis vidurkis, o kritulių kiekis mažesnis nei įprastai. Šis mėnuo dažnai pasižymi vėlyvo rudens audromis ir stipriais vėjais, todėl orai išliks permainingi“, – sako G.Valaika.
Meteorologas primena, kad lapkritis – vienas tamsiausių metų mėnesių, kai saulės šviesos sulaukiame vos kelias dešimtis valandų.
„Dėl trumpos dienos ir gausaus debesuotumo saulė šviečia vos apie 39 valandas per mėnesį – net septynis kartus trumpiau nei gegužės-liepos mėnesiais. Tai lemia niūresnį laikotarpį, tačiau šiemet sniego dar neturėtume sulaukti – vyraus drungni ir pilki orai“, – komentuoja „Meteo.lt“ atstovas.
Pasak „Elektrum Lietuva“ eksperto M.Kavaliausko, lapkritį elektros kainų kryptį lems keli pagrindiniai veiksniai – trumpesnės dienos, didesnis energijos poreikis šildymui bei mažėjanti gamyba iš saulės.
„Kadangi šį mėnesį, tikėtina, bus daugiau tamsos ir vyraus šaltesni orai, natūraliai augs suvartojimas. Gamyba iš saulės mažės, tačiau vėjuoti orai įprastai leidžia vėjo elektrinėms dirbti efektyviau. Atsižvelgdami į šiuos veiksnius, prognozuojame, kad kainos stiebsis aukštyn, bet ryškaus kainų kilimo, greičiausiai, nebus“, – aiškina jis.
Prognozuojamas nežymus elektros kainų augimas
Ekspertas pabrėžia, kad elektros kainos spalį atitiko sezoniškumo tendencijas.
„Kaip ir tikėtasi, elektros kainos spalį, lyginant su rugsėju, kilo. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros kaina siekė 84,01 Eur už megavatvalandę (MWh), o spalį – 105,11 Eur/MWh. Kainų kilimui įtakos turėjo Baltijos šalyse vykę kasmetiniai „NordBalt“ jungties su Švedija remonto darbai, taip pat išaugęs elektros vartojimas ir sumenkusi gamyba iš atsinaujinančių išteklių. Kai vėjo ir saulės elektrinės negamina pakankamai energijos vartojimo pikų metu, rinkoje natūraliai susiformuoja aukštesnės kainos“, – sako M.Kavaliauskas.
Visgi, spalio pradžioje, vieno brangiausio vieno intervalo metu, elektros kaina siekė 1 eurą ir 42 centus už kWh su PVM, o didmeninės elektros kainos vidurkis buvo 1 euras ir 28 centai už kWh su PVM. Palygimui, tą pačią dieną buvo intervalų, kai kaina buvo vos 9,3 cento už kWh su PVM. Tokie svyravimai reiškia, kad net keli brangesni intervalai per dieną gali stipriai padidinti galutinę sąskaitą už elektrą.
Vertinant praėjusių metų duomenis, vidutinė lapkričio elektros kaina ne visada laikosi vienos krypties. „Elektrum Lietuva“ duomenimis, 2024 m. lapkritį elektra buvo šiek tiek pigesnė nei spalį, tačiau dvejus ankstesnius metus situacija buvo priešinga – lapkričio kainos gerokai viršijo spalio vidurkį. Tokius svyravimus lemia orų sąlygos ir nuo jų tiesiogiai priklausanti gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių.
Kainų svyravimai neišvengiami, bet vartotojai turi pasirinkimo galimybių
Augant šildymo poreikiui ir trumpėjant dienoms, elektros vartojimas natūraliai didėja, todėl biržos planus pasirinkę vartotojai gali pajausti kainų svyravimus. Tuo metu vartotojai, turintys fiksuotos kainos sutartis, šių pokyčių nejaučia – jų mokama kaina išlieka stabili visą sutarties laikotarpį.
„Artėjant žiemai verta pasitikrinti, ar turimas elektros planas vis dar atitinka vartojimo įpročius. Biržos planai suteikia galimybę pasinaudoti mažesnėmis kainomis, kai jos krenta, tačiau fiksuotos kainos planai užtikrina stabilumą, kai kainos kyla. Vartotojai, siekdami prisitaikyti prie rinkos situacijos ir sumažinti elektros sąskaitas, gali bet kada keisti elektros tiekėją ir turimą planą – tam netaikomos jokios baudos ir papildomi mokesčiai“, – akcentuoja „Elektrum Lietuva“ ekspertas.
ElektraElektros kainaMokesčiai
Rodyti daugiau žymių