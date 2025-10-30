Tokios galimybės Lietuvos verslas dar neturėjo: „Luminor“ pristato naują finansavimo sprendimą

Esminis tokios paslaugos skirtumas – pasiskolinta suma grąžinama ne nustatytomis mėnesinėms įmokomis, o automatiškai nuo kiekvieno atlikto pardavimo.
„Pastebėjome, kad smulkus ir vidutinis verslas ne visada gali pasiskolinti tradiciniais metodais, todėl kilo mintis rinkai pasiūlyti ką nors unikalaus. Pajamomis grįstas finansavimas nėra naujiena pasaulio mastu, bet tarp didžiųjų bankų Lietuvoje tokio pasiūlymo nebuvo“, – apie naują galimybę verslui pasakoja „Luminor“ banko elektroninės prekybos skyriaus vadovas Justas Daujotas.
Kokiems verslams ši paslauga tinkama?
Anot J.Daujoto, ši paslauga tinkama visiems prekybininkams – tiek vykdantiems fizinę, tiek elektroninę prekybą. Finansavimas šiems verslams gali būti ypač aktualus tuo atveju, kai sprendimo reikia „čia ir dabar“.
Vienas galimų atvejų – maitinimo įstaiga, aptarnaujanti 10 staliukų, mato, kad turi didesnį potencialą, tačiau papildomų patalpų įsirengimui trūksta lėšų. Tai taip pat aktualu prekybininkams prieš didžiąsias metų šventes ar „Juodąjį penktadienį“, kai norima investuoti į reklamą ar papildyti sandėlį atsargomis.
Dar vienas atvejis – įrangos gedimas.
„Įrangos reikia jau šiandien, o ne po mėnesio ar savaitės. Tokiu atveju šis finanasavimo sprendimas gali būti patrauklus dėl greičio. Klientui užtenka pateikti paraišką, suteikti prieigą prie savo pajamų, o „Luminor“ kartu su „fintech“ startuoliu „Soft loans“ įvertina riziką ir atsako klientui trumpiau nei per dieną.
Paraiškos vertinimo metu banko sąskaitos nebūtina turėti pas mus, tačiau tuo atveju, jei finansavimu ketinama pasinaudoti, sąskaitą atsidaryti reikėtų“, – sako pašnekovas.
Svarbu paminėti, kad į finansavimą pretenduojantys verslai turi atitikti keliamus minimalius reikalavimus. Tai turi būti juridinis vienetas, veikiantis ilgiau nei šešis mėnesius, optimauliausia – bent vienerius metus. O generuojamos vidutinės mėnesio pajamos turėtų viršyti 3 tūkst. Eur.
Finansavimui užstatas nereikalingas
Tradiciniai finansavimo sprendimai įprastai iš kliento reikalauja užstato – čia SVV atstovai susiduria su iššūkiu. Dažnai jie neturi užstatui tinkamo turto, todėl finansavimas tampa nepasiekiamas.
Tačiau pajamomis grįstas finansavimas numato kur kas patrauklesnes sąlygas. Šiuo atveju užstatas nėra reikalingas.
„Remiamasi faktinėmis pajamomis, kurias klientas gauna. Atsižvelgiama į sezoniškumą, sutariami terminai, per kiek laiko klientas gali grąžinti sumą“, – proceso užkulisius atskleidė J.Daujotas.
Dažniausiai sutartis pasirašoma 12 mėnesių terminui, tačiau įprastai klientas pasiskolintą sumą grąžina per mažesnį laikotarpį – pusę metų.
Pasirašius sutartį, yra susitariama dėl dalies, kurią nuo gautos apyvartos klientas turi grąžinti naudojantis kortelių skaitytuvu arba elektroninės komercijos sprendimais. Pavyzdžiui, sutarta dalis gali siekti 20 proc. mėnesio apyvartos. Tai reiškia, kad jei prekybininko pardavimai tam tikrą mėnesį smarkiai sumažėjo, tą patį mėnesį atitinkamai mažės ir grąžinama finansavimo dalis.
„Paskola nesmaugia prekybininko. Bankas šiuo atveju prisiima šiek tiek daugiau rizikos, tačiau palengvinam situaciją pačiam klientui“, – sako „Luminor“ banko elektroninės prekybos skyriaus vadovas.
Vietoje palūkanų – fiksuotas vienkartinis mokestis
Įprastai bet kokia paskola reiškia tai, kad klientas įsipareigoja mokėti ir palūkanas. Standartinį palūkanų mechanizmą šiuo atveju keičia aiškus vienkartinis mokestis.
Kodėl finansavimo gavėjui tai naudinga? Toks modelis padeda aiškiai įsivertinti pinigų kainą ir suprasti, kaip šis finansavimas atsipirks.
„Yra nustatoma suma, kurią klientas turėtų mokėti pasirašydamas sutartį. Mokestis sudaro apie 10 proc. nuo suteikiamos sumos, bet gali ir svyruoti – būti šiek tiek didesnis arba mažesnis. Tai priklauso nuo rizikų, kurias įvertiname“, – paaiškino J.Daujotas.
Svarbu paminėti, kad bankas nebūtinai gali pasiūlyti suteikti būtent tą sumą, kurios klientas prašo – priklausomai nuo įvertintų rizikų ir verslo apyvartos, galutinis pasiūlymas gali būti mažesnis ar netgi didesnis. O didžiausia klientui suteikiama suma siekia 100 tūkst. Eur.
Klientai grįžta ir vėl
Statistika rodo, kad absoliuti dauguma finansavimu pasinaudojusių klientų – net 88 proc. – į banką kreipiasi ir vėl.
„Klientai vieną kartą pasinaudoja finansavimu, grąžina pasiskolintą sumą ir vėl grįžta pasinaudoti šiuo įrankiu. Tai reiškia, kad mato vertę tame“, – įžvalgomis dalijosi „Luminor“ banko elektroninės prekybos skyriaus vadovas.
Kitas įdomus faktas liečia klientų apyvartos augimą. Aiškėja, kad pasinaudojus finansavimu verslo apyvarta vidutiniškai auga 30 proc. Todėl galima teigti, kad toks paskolos principas verslui padeda plėstis.
„Mes šiuo produktu tikime ir manome, kad tiems, kurie anksčiau negalėdavo pasiskolinti, dabar atsivėrė naujos galimybės, todėl į savo verslą investuojančių žmonių turėtų būti daugiau“, – sako pašnekovas.
J.Daujotas atkreipė dėmesį, kad užpildyta paraiška finansavimui dar nėra įsipareigojimas – klientai kviečiami konsultuotis ir ieškoti tinkamiausių sąlygų verslo potencialui plėsti.
Pajamomis grįstą finansavimą „Luminor“ teikia bendradarbiaujant su „fintech“ startuoliu „Soft loans“.