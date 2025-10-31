Dėl pensijų reformos biudžeto pajamos iš mokesčių kitąmet augs 2 mlrd. eurų

Anot ministerijos, antrosios pensijų pakopos reforma kitąmet bus „papildomas vartojimo impulsas“ – vartojimas nominaliai gali padidėti 7,3 proc.
Skaičiuojama, kad gyventojų iš pensijų fondų atsiimtos lėšos vien biudžeto pajamas iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) padidins beveik 100 mln. eurų – lyginant su numatomu šiais metais, iš viso šios pajamos turėtų išaugti 563 mln. eurų arba 8,1 proc.
Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkimas valstybei generuos 809,6 mln. eurų arba 11,5 proc. daugiau lėšų nei šiemet. Tuo metu biudžeto pajamos iš pelno mokesčio kitąmet, kaip skaičiuoja Finansų ministerija, augs 25,4 proc. arba 454 mln. eurų.
Akcizų mokesčių tikimasi surinkti 8,2 proc. arba 172 mln. eurų daugiau nei šiemet.
Ekspertai jau kurį laiką kalba, kad kitais metais atlaisvinus pensijų sistemą tikimasi didesnio nei įprasta vartojimo augimo, o tai bus trumpalaikis teigiamas impulsas ekonomikai.
Tiesa, tolesnių metų prognozės rodo, jog žmonės gali pradėti pinigus leisti konservatyviau, o tai prisidės prie ekonomikos augimo lėtėjimo.
ELTA primena, kad Seimas antrosios pensijų pakopos pertvarką priėmė šį birželį.
Gyventojai iš pensijų fondų galės laisvai trauktis dvejus metus, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsiant.
Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Numatytos trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai žmogus galės be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.
Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija (LIPFA) spalio pradžioje buvo paskelbusi, jog antrosios pakopos pensijų fonduose gyventojų sukauptas turtas perkopė 10 mlrd. eurų sumą.
