Odinės avalynės kokybė pirkėjų nenuvilia

Guminiai batai, šlepetės, sportbačiai, sezoninė vaikams bei suaugusiesiems skirta avalynė – visa tai pirkėjai noriai perka „Norfos“ parduotuvėse. Jiems priimtina šių prekių ir kaina, ir kokybė.
Kone visi šiame mažmeninės prekybos tinkle parduodami batai yra pagaminti iš natūralios odos.
„Prekyba batais turi du ryškius sezonus – tai vasaros ir žiemos avalynė. Jos modelius parodose atrenka ir gamintojams užsakymus pateikia mūsų bendrovės specialistai. Jiems tenka įveikti sudėtingą uždavinį – nuspėti, kokia bus tokių batų paklausa kone po metų.
Maždaug tiek laiko prireikia užsakymams įvykdyti, o juk svarbu, kad avalynės nei pritrūktų, nei jos liktų daug neparduota“, – sakė 160 parduotuvių Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
„Norfoje“ avalyne prekiaujama daugybę metų. Per pastaruosius 15 metų išaugo ne tik jos paklausa. Pagal užsakymų specifiką galima regėti, kad Lietuvoje yra didesnio dydžio avalynės poreikis, – šiuo metu populiariausių dydžių avalynė yra vienu ar net dviem dydžiais didesnė nei būta, tarkim, 2010-aisiais.
Palankus laikas pirkti
Pasak D.Dundulio, kiekvieno sezono pabaigoje siekiama parduoti kuo daugiau prekyboje dar užsilikusių sezoninių batų. Pirkėjams tai palankus laikas juos pirkti.
Per išpardavimą avalynė parduodama net pigiau, nei buvo sumokėta jos gamintojams, – pardavimo kaina tampa mažesnė už savikainą. Tokiu būdu norima ištuštinti lentynas, nes verslui racionaliau yra nesandėliuoti avalynės iki kito sezono, o gautas lėšas naudoti apyvartoje – skirti jas kitoms prekėms įsigyti.
„Sezoninių prekių išpardavimas vyksta visame pasaulyje. Tai – prekybos specifika, nes niekada neįmanoma užsisakyti tiksliai tiek prekių, kad jos visos būtų parduotos per numatytą laiką.
Remdamiesi istoriniais prekybos duomenimis kasmet tiksliname užsakomą sezoninių prekių kiekį, tačiau avalynės pardavimui didelę įtaką daro orai, o formuojant užsakymus jų neįmanoma prognozuoti.
Pavyzdžiui, praėjusį sezoną žiema buvo nešalta, vasarą nebuvo karščių, todėl nedidelis buvo ir abiejų sezonų batų pardavimas“, – sakė D.Dundulis.
Kokybiška odinė avalynė
„Mūsų tinkle batų parduodama ypač daug. Palyginti su specializuotų avalynės tinklų parduotuvėmis, „Norfa“ pagal parduodamą batų kiekį yra greta didžiausiųjų“, – teigė už batų asortimentą atsakinga „Norfos“ prekių grupės vadovė Kristina Juozulynė.
Pasak jos, pirkėjams, tikėtina, smalsu, kaip yra užsakoma avalynė ir kodėl „Norfos“ lentynose jos yra įvairių modelių bei spalvų.
„Parinkdama batus ateinančiam sezonui pirmiausia atsižvelgiu į mados tendencijas – kokios įsivyrauja spalvos, formos, koks jų stilius, – sakė 15 metų darbo patirties šioje srityje turinti „Norfos“ prekių grupės vadovė. – Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skiriame medžiagoms.
Kone visi batai pagal mūsų užsakymą yra gaminami iš natūralios odos, nes tokius juos pirkėjai labiausiai vertina. Svarbus ir dar vienas atrankos kriterijus – avalynė turi būti patogi avėti ir patvari.“
Pasak K.Juozulynės, „Norfa“ įrodė, kad kokybiškos, natūralios odos avalynės galima įsigyti už nedidelę kainą.
„Didelis avalynės asortimentas – „Norfos“ stiprybė.
Mūsų parūpinta kokybiška, stilinga, patogi odinė avalynė parduodama už ypač konkurencingą kainą, pavyzdžiui, žieminiai natūralios odos aulinukai mūsų tinkle vidutiniškai kainuoja apie 50 eurų“, – sakė K.Juozulynė.
Ne kartą tuos pačius batų modelius, kuriuos ji atrinko parodose ir pateikė užsakymus gamintojams, yra atsirinkę ir specializuotų avalynės tinklų atstovai.
„Galiu palyginti kainas jų ir mūsų parduotuvėse, nes avalynės gamintojai yra tie patys. „Norfoje“ yra gerokai mažesni antkainiai, tad kartais kainos skiriasi net dvigubai.
Pasak D.Dundulio, „Norfoje“ parduodamų batų kainos nėra didelės ir dėl to, kad tai – mažmeninės prekybos tinklas, kuriam pagrindinį uždarbį atneša maisto produktai.
„Prekiaujame avalyne, bet savo tinkle neturime konsultantų, kuriems mokamos algos įeina į šių prekių kainodarą.
Jie dirba būtent specializuotose parduotuvėse, tad mūsų pirkėjai negali tikėtis specifinių patarimų“, – paaiškino D.Dundulis.
Dar vienas niuansas – su gamintojais yra sutariama, kad užsakyti batai būtų pristatyti didelėse dėžėse, kuriose telpa po dešimt jų porų.
„Mūsų užsakymu šias dėžes gamintojai sukomplektuoja parinkdami įvairių dydžių batus, pavyzdžiui, po tris poras 43 ir 44 dydžio ir po dvi poras 42 ir 45 dydžio.
Tuomet, kai dėžės pasiekia mūsų tinklo centrinį sandėlį, jų neardome, o iš karto siunčiame į parduotuves. Šitaip sutaupome daug laiko ir sąnaudų, kurios galiausiai taip pat turi įtaką galutinei, pirkėjams priimtinai avalynės kainai“, – paaiškino D.Dundulis.
Užsakovai konkuruoja
Konkurencingai kainai įtaką daro dar kelios aplinkybės.
Viena jų – „Norfos“ tinkle ne-prekiaujama pasaulyje garsių prekių ženklų avalyne. Kainą gerokai padidina jau vien tai, kad avalynė paženklinama jų logotipais.
Antra, batai „Norfos“ lentynose sukraunami gerokai glaudžiau nei specializuotų tinklų parduotuvėse, o tai taip pat turi įtakos pardavimo kainai.
Trečia – tai gamyklų lokalizacija.
„Norfos mažmena“, kaip ir specializuoti avalynės parduotuvių tinklai, batus užsako įvairiose Azijos šalių gamyklose, dažniausiai – Kinijoje.
Ši šalis jau nebėra pigiausia batų gamintoja, tačiau per kelis dešimtmečius joje veikiančios avalynės gamybos įmonės pasiekė kokybę ir tai skatina rinktis būtent jas.
„Pastaraisiais metais Kinijos avalynės gamintojai labai ištobulėjo. Jų gaminių kokybė tenkina ir mus, ir garsiausius pasaulio prekių ženklus, ir net aukštosios mados atstovus.
Skaičiuojama, kad Azijoje pagaminama apie 88 proc., o Kinijoje – apie 55 proc. visos pasaulio avalynės. Iš Kinijos gamintojų mes atsivežame apie 90 proc. avalynės“, – teigė K.Juozulynė.
Anot jos, „Norfoje“ pirkėjai dažniausiai ieško kasdienės avalynės – tokios, kuri būtų patogi, tiktų ir pasivaikščiojimui, ir eiti į darbą, avėti biure ar aktyviam laisvalaikiui.
Pamažu pėdos paaugo
Pasak K.Juozulynės, batų mados kasmet keičiasi, tad užsakyti avalynę vyrams ir tenkinti jų poreikius yra daug paprasčiau nei įtikti moterims.
„Vyrai dažniau renkasi aktyvaus laisvalaikio, sportinę avalynę, o moterys gerokai daugiau nuperka madingos, stilingos avalynės – batelių ir aulinukų, kurie tinka ir darbui biure, ir kasdien avėti.
Pastaraisiais metais išpopuliarėjo natūralios, minkštos verstos odos žieminiai batai, o vasarą – įsispiriamos natūralios odos vyriškos ir moteriškos basutės uždaru priekiu“, – paaiškino K.Juozulynė.
Pasak jos, su gamintojais ji sutaria, kad parodose atsirinktus batus jie pirmiausia atsiųstų į Vilnių. To reikia, kad patys „Norfos mažmenos“ darbuotojai juos pasimatuotų, pavaikščiotų – įsitikintų, ar avalynė yra patogi, kokybiška, ir galiausiai ar nurodytas dydis atitinka realų.
O tai svarbu, nes nemaža dalis Kinijoje gaminamų batų būna realiai mažesnio dydžio, nei ant jų nurodoma.
Batų dydis, pasak K.Juozulynės, yra nemenkas iššūkis. Pasitaiko atvejų, kai vienoks ar kitoks batų modelis pirkėjams patinka, bet dydis nėra realiai toks, koks nurodytas, – pasimatavus paaiškėja, kad jie yra per maži arba per ankšti.
„Norfos“ prekių grupės vadovė atkreipė dėmesį net į tai, kad per penkiolika jos darbo metų ir vyrų, ir moterų pėdos gerokai paaugo.
Pastaruoju metu beveik nebeužsakoma 36 dydžio moteriškų batų, o ir buvusio populiariausio 38 dydžio paklausa kasmet menksta, užtat gerokai padidėjo 39 ir 40 dydžio moteriškos avalynės poreikis.
Vyrai iš anksčiau buvusio populiaraus 42 dydžio peršoko į 43 ir 44 dydžius.