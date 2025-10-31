Žiniasklaida: LTG Kaliningrado tranzitu nebeveš „Lukoil“ ir „Rosneft“ krovinių

„Svarbu, kad nė viena iš LTG grupės įmonių neturi tiesioginių sutartinių santykių su „Lukoil“ ar „Rosneft“. „Lukoil“ produkciją tranzitu iš Rusijos Kaliningrado kryptimi gabena ekspeditoriai, kurių dėl sutartinių įsipareigojimų negalime atskleisti“, – visuomeninio transliuotojo portalui lrt.lt nurodė bendrovė.
LTG teigimu, grupė nebevykdys vežimų, kurių pervežimo grandinėje vienaip ar kitaip dalyvaus JAV ir Jungtinės Karalystės (JK) sankcionuotos „Lukoil“ ar „Rosneft“ bei su jomis susijusios įmonės.
Anot portalo, pernai valstybinė geležinkelių bendrovė į Kaliningradą iš viso pervežė 371 tūkst. tonų naftos produktų, iš kurių 345 tūkst. tonų – „Lukoil“ prekės.
Šiemet į Kaliningradą ir iš jo LTG grupė pervežė 194 tūkst. tonų „Lukoil“ naftos, o „Rosneft“ nafta nei pernai, nei šiemet per Lietuvą nebuvo gabenama.
Anot LTG, bandydama suvaldyti verslo rizikas, grupė vadovausis užsienio partnerių rekomendacijomis, dėl galimo poveikio tranzitui informuotos Susisiekimo ir Užsienio reikalų ministerijos.
JAV sankcijomis didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms siekia apriboti Kremliaus galimybes finansuoti savo karą Ukrainoje, nuo spalio vidurio panašias sankcijas taiko ir JK.
Sankcijos įsigalios lapkričio 21 d., iki to laiko bendrovės turi užbaigti arba nutraukti esamus sandorius su „Lukoil“ ir „Rosneft“.
Pagal sankcijų režimą numatoma užšaldyti šių Rusijos bendrovių turtą JAV ir šalies įmonėms uždrausti vykdyti sandorius, sankcijos numatytos ir trečiosioms šalims, pavyzdžiui, užsienio bankams, kurie padės „Rosneft“ ir „Lukoil“ atlikti pavedimus parduodant naftą kitose šalyse.
Į „Lukoil“ užsienio turtą įeina degalinių tinklai 20-yje šalių ir trys naftos perdirbimo gamyklos Europos Sąjungoje.
KaliningradasRosneftLukoil
