Aplinkos ministerija skirs 27 mln. eurų plastiko ir tekstilės atliekų perdirbimo įrangai įsigyti

2025 m. lapkričio 1 d. 16:05
Aplinkos ministerija patvirtino plastiko ir tekstilės perdirbimo įrangai įsigyti skirtą finansavimą.
Kaip pranešė ministerija, tekstilės atliekų perdirbimo pajėgumams plėsti bus skirta 10,2 mln. eurų, o plastiko – 16,8 mln. eurų. Valstybės parama bus skirta iš Sanglaudos fondo lėšų.
Anot institucijos, tikimasi, kad šios investicijos padės spręsti didėjančio tekstilės atliekų kiekio bei nepakankamo jų tvarkymo problemą, tam tikrų rūšių plastiko neperdirbimo sunkumus, taip prisidedant prie žiedinės ekonomikos tikslų.
Tiek plastiko, tiek tekstilės atliekų tvarkytojai už šias lėšas galės įsigyti atskirai išrūšiuotų ar mišrių atliekų konteineriuose esančių atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo įrenginius. Vienam tekstilės atliekų tvarkytojui planuojama skirti iki 4 mln. eurų paramą, o plastiko atliekas tvarkančiai įmonei – iki 6 mln. eurų.
Abu kvietimai šiai paramai gauti bus paskelbti artimiausiu metu.
Aplinkos ministerijagamyklaInvesticijos

