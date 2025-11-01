Kinija dėl mikroschemų tiekimo problemų kaltina Nyderlandus

„Neteisėtas Nyderlandų valdžios kišimasis į įmonių vidaus reikalus sukėlė dabartinį chaosą pasaulinėse gamybos ir tiekimo grandinėse“, – pareiškė Kinijos prekybos ministerija.
Nesutarimai kilo po to, kai Nyderlandų vyriausybė perėmė šioje šalyje veikiančios bendrovės „Nexperia“ kontrolę, kuri priklauso Kinijos įmonei „Wingtech Technology“. Teigiama, kad „Nexperia“ buvo netinkamai valdoma. Po to Kinija sustabdė „Nexperia“ produktų eksportą, įskaitant automobilių pramonėje naudojamas mikroschemas.
Tiekimo problemos dar labiau paaštrėjo penktadienį, kai „Nexperia“ laikinai sustabdė puslaidininkių produktų, taip vadinamų plokštelių (angl. wafers – ELTA), siuntimą į savo surinkimo gamyklą Kinijoje. Įmonė teigia, kad klientai apie tai buvo informuoti, bet išsamiau nekomentavo.
Šios plokštelės, plonyčiai diskai, yra elektroninių komponentų gamybos pagrindas. Jos naudojamos puslaidininkiuose ir mikroschemose, kurių reikia elektronikos gaminiams – išmaniesiems telefonams, kompiuteriams ir automobiliams.
Kinijos prekybos ministerija šeštadienį paragino su trikdžiais susiduriančias bendroves su ja susisiekti – jų atvejai bus įvertinti, o produktų eksportas bus leistas reikalavimus atitinkantiems verslams. Tačiau nenurodoma, kokius kriterijus įmonės turi atitikti ir ar tai taikoma tiek užsienio, tiek Kinijos įmonėms.
Nesutarimai sukėlė nuogąstavimus dėl gamybos stabdymo, ypač Europos automobilių pramonėje.
Vokietijos automobilių gamintojos Volkswagen (VW) duomenimis, „Nexperia“ tiekia 40 proc. visų automobilių pramonėje naudojamų standartinių lustų.
VW finansų direktorius Arno Antlitzas neseniai sakė, kad nėra jokios kitos išeities, kaip tik kiekvieną dieną ir savaitę ieškoti, kuo pakeisti „Nexperia“ produkciją.
Vokietijos automobilių pramonės asociacija (VDA) pareiškė, kad greitai neradus sprendimo artimiausiu metu gali tekti apriboti ar net stabdyti gamybą.
Tačiau JAV žiniasklaida pranešė, kad JAV administracija ketina paskelbti, jog „Nexperia“ padalinys Kinijoje atnaujins mikroschemų tiekimą.
„The Wall Street Journal“ tai sieja su JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo derybomis Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo forumo APEC paraštėse. Leidinys skelbė, kad abu lyderiai pasiekė susitarimą.
Derybų metu Pekinas sutiko atidėti planuojamus retųjų žemės elementų eksporto apribojimus.
Mainais JAV žada atšaukti rugsėjo 29 d. įvestus prekybos apribojimus kelioms patronuojamoms įmonėms, kurias valdo juoduosiuose sąrašuose atsidūrusios Kinijos bendrovės. D. Trumpas taip pat sutiko sumažinti importo muitus Kinijos produktams, kurie siejami su fentanilio narkotikų krize.
Jeigu Kinija vėl leis tiekti „Nexperia“ mikroschemas į JAV, vis tiek neaišku, ar tiekimas atsinaujins ir klientams Europoje.
Už prekybą ir ekonominį saugumą atsakingas Europos komisaras Marošas Šefčovičius šeštadienį pareiškė, kad ES ir Kinijos prekybos ministerijos atstovai dalyvavo konstruktyviose derybose.
Socialinėje platformoje „X“ jis teigė, kad Kinija patvirtino, jog eksporto apribojimai kol kas nebus taikomi ir Europai.
Anot jo, abi pusės ketina tęsti diskusijas, kaip geriau įgyvendinti eksporto kontrolės politiką, Tačiau „Nexperia“ atvejo jis atskirai neišskyrė.
NyderlandaiKinijamikroschema
