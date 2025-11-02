„Barborai“ sustabdžius veiklą dviejuose miestuose, kiti tinklai taip pat praneša savo sprendimą

Bendrovė „LastMile“, kuri klientams į namus pristato prekes iš „Iki“, „PROMO Cash&Carry“, „Assorti“, „Livin“ ir kitų parduotuvių, veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Šios bendrovės komercijos vadovės Kristinos Liškauskaitės teigimu, užsakymų kiekiai auga, o tendencijos rodo, kad pristatymo į namus paslaugos yra labai svarbios.
„Iš Šiaulių ir Panevėžio trauktis planų šiuo metu neturime. Sekame pirkėjų apsipirkimo įpročius, užsakymų kiekius ir nuolat ieškome būtų, kaip ne tik padėti verslams būti arčiau savo klientų, bet ir efektyvinti veiklą“, – Eltai teigė „LastMile“ atstovė.
Anot jos, apie 60 proc. „LastMile“ užsakymų yra pristatoma Vilniuje, 20 proc. Kaune, o kiti – likusiuose miestuose.
„Rimi“: matome e-paslaugų naudojimo augimą regionuose, kuriuose veikiame
Maisto ir kitų prekių pristatymo į namus paslaugas teikia ir prekybos tinklas „Rimi“. Pasak bendrovės komunikacijos vadovės Lukos Lesauskaitės-Remeikės, šiuo metu pastebimas prekybos tinklo e-komercijos paslaugų naudojimo augimas regionuose, kuriuose tos paslaugos teikiamos.
Tarp tų regionų – ir Šiauliai, ir Panevėžys, kur, kaip teigia atstovė, pristatymo paslaugos tapo jau itin mėgstamos.
„Klientų poreikiai bei pirkimo įpročiai įvairiuose miestuose gali skirtis, tačiau pastebime, kad patogus pirkimas internetu ir pristatymas į namus išlieka aktualus“, – Eltai komentavo L.Lesauskaitė-Remeikė.
„Ypač aktualumas didėja tamsėjant vakarams ir vėstant orams. Žmonės renkasi ne tik patogų apsipirkimą, jie jau žino, kad apsiperkant „Rimi“ internetu galima ir daugiau sutaupyti, nes čia dažnai laukia papildomi pasiūlymai“, – tikino ji.
„Rimi“ prekių pristatymo paslaugas teikia minėtuose didžiuosiuose miestuose, taip pat Trakuose, Širvintose, Ukmergėje, Maišiagaloje, Jonavoje, Kaišiadoryse, Palangoje, Kretingoje, Biržuose ir t. t.
Anot L.Lesauskaitės-Remeikės, internetinė prekyba yra svarbi „Rimi“ veiklos dalis.
„Ji didina mūsų parduotuvių bei asortimento prieinamumą visiems pirkėjams, taip pat atliepia pirkėjų lūkesčius apsiperkant sutaupyti ne tik pinigus, bet ir laiką“, – teigia ji.
Kaip skelbta anksčiau, maisto ir kitų prekių pristatymo į namus paslaugą teikianti bendrovė „Barbora“ nuo lapkričio 1 d. sustabdė veiklą mažesniuose Baltijos šalių regionuose, tokiuose kaip Šiauliai ir Panevėžys, Estijos Ida Viruma apskrityje bei Latvijoje – Daugpilyje ir Liepojoje.
ELTA primena, kad „Maxima grupės“ valdomai įmonei „Radas“ priklausanti „Barbora Polska“ pernai pavasarį sustabdė maisto ir kitų prekių pristatymo paslaugą į namus Lenkijoje. Paslauga buvo teikiama Trimiestyje, Varšuvoje, Katovicuose bei Lodzėje.