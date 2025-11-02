Svarbūs pokyčiai „Ryanair“ keleiviams – jau greitai: tikrins griežtai

Nebeliks popierinių bilietų
Oro linijų bendrovė „Ryanair“ nuo lapkričio 12 d. pereina prie skaitmeninių įlaipinimo kortelių tvarkos.
Kaip buvo skelbiama žiniasklaidai išplatintame bendrovės pranešime, toks sprendimas patvirtintas rugsėjo 24 d.
Nors anksčiau buvo planuota tvarką keisti nuo lapkričio 3 d., terminas pavėlintas siekiant užtikrinti sklandų perėjimą po rudens atostogų.
Pokyčiai reiškia, kad nuo lapkričio 12 d. keleiviai nebegalės atsispausdinti popierinių kortelių – vietoje to jie turės naudoti skaitmeninę versiją „myRyanair“ programėlėje.
Skaičiuojama, kad beveik 80 proc. iš daugiau kaip 206 mln. „Ryanair“ klientų jau naudojasi skaitmeninėmis kortelėmis.
Per didelio bagažo į lėktuvą nenusinešite
Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ ketina mokėti didesnes premijas savo darbuotojams, kurie pastebi keleivius, mėginančius į lėktuvą įsinešti didesnį bagažą nei leistinas.
Kaip pranešė Elta, oro linijų bendrovės vadovas Michaelas O‘Leary‘is tvirtino, kad „visiškai neatsiprašinėja“ už tai, kad gaudo žmones, kurie „apgaudinėja sistemą“.
Kalbėdamas Londono centre vykusioje spaudos konferencijoje, M. O‘Leary‘is žurnalistams sakė, kad oro vežėjas premijas vartų darbuotojams, kurie sulaikys keleivius, bandančius į lėktuvą įsinešti per didelį bagažą, lapkričio mėnesį greičiausiai padidins nuo 1,50 iki 2,50 euro už vieną krepšį. Be to, bus atsisakyta ir mėnesinio 80 eurų premijų limito.
„Su oro linijomis „Ryanair“ keliaujantiems keleiviams galioja griežtos bagažo taisyklės, pagal kurias mokestis už per didelio dydžio krepšio padėjimą į bagažo skyrių, jei bagažas atnešamas prie įlaipinimo vartų, gali siekti iki 87 eurų“, – pažymi Elta.
Skelbiama, kad į mažiausią skrydžio kainą įskaičiuotas tik vienas nedidelis krepšys, kuris telpa po priekyje esančia sėdyne. M. O‘Leary‘is sakė: „Visiškai už tai neatsiprašinėju. Noriu, kad mūsų antžeminio aptarnavimo darbuotojai gaudytų žmones, kurie apgaudinėja sistemą“.
Jis pridūrė: „Mane vis dar glumina daugybė žmonių su kuprinėmis, kurie vis dar galvoja, kad praeis pro vartus ir mes tos kuprinės nepastebėsime.
Mes ją pastebėsime ir jums teks už ją susimokėti. Jei ji netelpa, į lėktuvą nelipsite.“
M. O‘Leary‘is paaiškino, kad bagažo mokestį prie vartų kasmet tenka sumokėti apie 200 000 keleivių, todėl „turime dar daug nuveikti, kad jų neliktų“.
Per kovo gale pasibaigusius metus oro linijos pervežė 200 milijonų keleivių. M. O‘Leary‘is: „Norime, kad taisyklių laikytųsi visi. Jei laikotės taisyklių, jokių problemų nebus. Mūsų oro linijos dirba labai efektyviai ir yra labai prieinamos, labai pigios, ir mes neleisime niekam mums trukdyti.“
