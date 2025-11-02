V. Siegel ieško darbuotojų: žada mokėti solidžią algą, vardija reikalavimus

V.Siegel ieško darbuotojo savo valdomai MB „Shopbysiegel.com“. Viename iš darbo skelbimų portalų skelbiama, kad šiuo metu ieškomas marketingo ir rinkodaros vadovas. Jam žadama mokėti nuo 3 tūkst. Eur „į rankas“.
Kandidatas turi būti ambicingas ir kūrybiškas profesionalo, kuris prisidės prie e-parduotuvės bei produktų asortimento vystymo ir plėtros tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėse rinkose.
Jam keliama visa eilė reikalavimų. Jis turės analizuoti rinkų tendencijas, planuoti rinkodaros biudžetą, marketingo kampanijas, įvesti naujus produktus į rinką, skatinti pardavimus ir kt.
Nurodoma, kad kandidatas turėtų būti sukaupęs ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.
Tai ne vienintelis darbuotojas, kurio ieško V.Siegel. Šiuo metu ieškomas ir sandėlio darbuotojas. Jam siūloma kuklesnė 900–1000 Eur alga „į rankas“. „Ieškome žmogaus, pasižyminčio greita orientacija, atsakingu požiūriu į darbą, savarankiškumu, atsakingumu, draugiškumu ir atidumu“, – rašoma skelbime.
MB „Shopbysiegel.com“ šiuo metu turi 18 darbuotojų, o rugsėjį vidutinis mokamas atlyginimas bendrovėje siekė 1 530 Eur.
2024 m. įmonės pajamos siekė 2,9 mln. Eur, o grynasis pelnas – 9 374 Eur.
