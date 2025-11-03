„Baltic Storage Platform“ užsitikrino 85 mln. eurų finansavimą energijos kaupiklių kompleksui Estijoje

BSP yra bendras Prancūzijos nepriklausomo saulės energijos gamintojo „Corsica Sole“, Estijos atsinaujinančios energetikos lyderės „Evecon“ ir „Natixis Investment Managers“ antrinės, tvariam investavimui skirtos bendrovės „Mirova“ projektas.
Pirmas tokio tipo finansavimas Baltijos šalyse
Novatoriškas sandoris yra pirmas Baltijos šalyse projektinis finansavimas, visiškai paremtas energijos kaupimo įrenginių generuojamomis pajamomis. Tai aiškiai parodo privataus sektoriaus įsitraukimą į strateginės reikšmės energetinę infrastruktūrą, kuris padeda stiprinti Baltijos regiono energetinį saugumą ir nepriklausomybę.
Tiek EBRD, tiek NIB finansavimas yra apsaugotas pirmojo nuostolio rizikos draudimu pagal Europos Sąjungos „InvestEU“ programą.
Bendradarbiavimas tarp tarptautinių institucijų ir privačių investuotojų siunčia aiškų signalą – didelės apimties energijos kaupimo projektai jau laikomi patikimais ir investuotojams patraukliais aktyvais, galinčiais pritraukti privatų kapitalą ir tapti svarbia Europos energetikos pertvarkos dalimi.
Strateginis Europos energetinės nepriklausomybės projektas
Gautas finansavimas skirtas dviem projektams, įsikūrusiems Kysos ir Arukiulos vietovėse, maždaug 50 kilometrų nuo Talino. „Hertz 1“ ir „Hertz 2“ projektai, turintys 200 MW suminę galią ir 400 MWh kaupimo talpą, taps vienu didžiausių baterijų kompleksų žemyninėje Europoje. Šie objektai atliks itin svarbų vaidmenį stabilizuojant Baltijos šalių elektros tiekimo sistemą po neseniai įvykusios sinchronizacijos su Europos tinklu, taip pat spartins iškastinio kuro atsisakymą.
„Hertz 1“ projektas pasižymi reikšminga technine naujove – jungtimi su 400 kV perdavimo tinklu požeminiu kabeliu. Tai pirmas toks sprendimas Estijoje, didinantis tinklo atsparumą ir palengvinantis atsinaujinančios energijos integraciją.
Abiejų projektų įgyvendinimas jau sparčiai juda į priekį. Kysoje įrengtas kaupiklis „Hertz 1“ įjungtas 2025 m. spalio 1 d., jo eksploataciją numatyta pradėti 2025 m. pabaigoje, o visiškas tinklo paslaugų funkcionalumas turėtų būti aktyvuotas 2026 m. pirmą ketvirtį. Tuo metu „Hertz 2“ jau statomas, planuojama, kad jis pradės veikti 2026 m. gruodį.
„Estijai „Hertz 1“ ir „Hertz 2“ – daugiau nei projektai. Tai strateginė infrastruktūra, rodanti, kad energetikos transformacija vyksta iš tikrųjų. Artėjantis „Hertz 1“ paleidimas yra realus įrodymas, kad šis finansavimas remia konkretų, jau statomą objektą“, – pabrėžė „Evecon“ generalinis direktorius Karlas-Joonatanas Kvellis.
„Corsica Sole“ turi sukaupusi energijos kaupiklių diegimo patirtį Prancūzijos salų teritorijose ir Belgijoje. „Hertz 1“ ir „Hertz 2“ projektuose šias unikalias žinias perduodame siekdami užtikrinti Europos tinklo stabilumą ir Baltijos valstybių energetinę nepriklausomybę“, – teigė „Corsica Sole“ generalinis direktorius Michaelis Coudyseris.