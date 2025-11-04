Neeilinis įvykis Vilniuje – pasaulinio garso architektai pradeda projektuoti oro uosto atvykimo terminalą

„Čia yra esminis lūžis Lietuvos veide. Oro uosto atvykimo terminalas yra mūsų vizitinė kortelė. Ant jos parašyta, kad Lietuva yra šiuolaikiška, pažangi inovatyvi, vakarietiška, atvira, auganti šalis, kurioje laukiamas kiekvienas, kuri priima kiekvieną, kuri sprendžia visus iššūkius, su kuriais susiduria“, – renginyje teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Šių metų viduryje baigtas architektūrinis projekto konkursas, renkant geriausią VNO architektūrinę viziją. Jame dalyvavo 11 idėjų, tarptautinės komisijos vertinimu atlikus atranką pirmoji vieta atiteko „Zaha Hadid Architects“ architektams.
LTOU Infrastruktūros departamento vadovo Arno Dūmano teigimu, tai – istorinis įvykis, kuomet šalies oro uosto terminalo projektavimą vykdys užsienio architektai.
„Buvo labai ilgas pasiruošimas būtent šiam konkursui. Pirmas architektūrinės idėjos konkursas, kurį įgyvendinome mes, anksčiau tokios patirties neturėjome“, – renginyje sakė A.Dūmanas.
Kaip praneša LTOU, pirmasis 5,74 mln. eurų vertės projekto etapas vyks iki 2028 m. pabaigos. Jis apims projektavimą, senų pastatų griovimo, teritorijos atlaisvinimo darbus. Taip pat per šį laikotarpį planuojama atlikti naujojo terminalo, aplinkinių teritorijų rangos darbus ir atverti terminalą keleiviams.
Planuojama suprojektuoti modernią beveik 3,8 tūkst. kv. metrų bagažo atsiėmimo ir 1,2 tūkst. kv. metrų keleivių pasitikimo salę, privažiavimo prie naujojo terminalo ir sutvarkytos erdvės kelius.
Bendrasis būsimojo VNO atvykimo terminalo plotas – daugiau nei 12,5 tūkst. kv. metrų. Viduje bus sukurta apie 2,5 tūkst. kv. metrų naujoms prekybos, maitinimo ir kitų paslaugų erdvėms. Taip pat bus įrengtos patalpos LTOU darbuotojams, prieš terminalo pastatą – viešoji erdvė.
Rangovo atranką terminalo statyboms planuojama skelbti 2027-ųjų pirmoje pusėje.
Naują Vilniaus oro uosto atvykimo terminalą planuojama atidaryti 2028 metų pabaigoje.
