Tyrimo duomenimis, 73,5 proc. neapmokestintų cigarečių, patenkančių į Lietuvą, yra pagamintos Baltarusijoje, dar 11,3 proc. – atkeliauja iš Lenkijos.
Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos vykdomasis direktorius Arnas Neverauskas teigia, kad kontrabanda iš Baltarusijos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir pabrėžia, kad esami įstatymai ir taikomos baudos kontrabandininkų nuo nelegalios veiklos neatgraso.
„Todėl raginame nusižengimus už oro balionų kontrabandą perkvalifikuoti į nusižengimus nacionaliniam saugumui – grėsmė netekti laisvės bus efektyvesnė negu baudos“, – pranešime cituojamas A.Neverauskas.
Didžiausia kontrabandinių cigarečių dalis fiksuota Panevėžyje, kur nelegali produkcija sudarė 49,6 proc. visų surūkytų cigarečių. Antroje vietoje pagal kontrabandos skaičių yra Plungė – 40,5 proc., toliau rikiuojasi Visaginas – 35,2 proc., Alytus – 34,5 proc. ir Kretinga – 34,3 proc.
Taip pat tyrimas atskleidė, kad šalyje daugėja padirbtų tabako gaminių – iš visos nelegalios kontrabandos padirbta produkcija sudarė 5,5 proc.
Pasak A.Neverausko, padirbtų cigarečių augimas rodo, kad vis daugiau cigarečių yra gaminama nelegaliuose fabrikuose, taip pat pastebima, kad vis daugiau nelegalių gaminių Lietuvą pasiekia iš Latvijos. Šis srautas apima tiek baltarusiškos kilmės cigaretes, tiek falsifikuotus Latvijoje pagamintus gaminius.
„Augančių padirbtų cigarečių tendencija yra pastebėta visose trijose Baltijos valstybėse. Akivaizdu, kad gerai organizuotų nusikalstamų grupių gamybiniai pajėgumai padidėjo visame regione“, – nurodo Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos vadovas.
Skaičiuojama, kad dėl nelegalių cigarečių valstybė kasmet praranda daugiau nei 70 mln. eurų nesurenkamo akcizo mokesčio.
Kaip naujienų agentūrai „Elta“ anksčiau teigė Muitinės kriminalinės tarnybos vyriausiasis specialistas Gediminas Kulikauskas, per 9 šių metų mėnesius ikiteisminiuose tyrimuose sulaikyti 6 mln. pakelių nelegalių cigarečių. Tai jau yra daugiau nei per visus 2024 metus, kai pasienio punktuose sulaikyta 4,5 mln. pakelių cigarečių.
Palyginti su pernai, balionais iš Baltarusijos gabenamos kontrabandos srautas šiemet yra išaugęs daugiau nei du kartus – pernai per visus metus buvo užfiksuoti 226 atvejai, kai sulaikytos oro balionais iš Baltarusijos skraidintos nelegalios cigaretės, o per pirmus 9 šių metų mėnesius tokių atvejų jau 546. Dronų su nelegaliais rūkalais per 2025 m. kol kas nutupdyta 50 – pernai tokių atvejų buvo 54.
VSAT nurodė, jog į pasieniečių sandėlius šiemet pateko daugiau nei 891 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių, kurie buvo skraidinti iš Baltarusijos.
„Elta“ primena, kad spalio pabaigoje dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų penkis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Reaguojant į Lietuvos oro erdvę pažeidinėjančius ir kontrabandą gabenančius meteorologinius balionus iš Baltarusijos, Vyriausybė lapkričio 30 d. uždarė sieną su šia kaimynine valstybe.
KontrabandaMeteorologiniai balionaiBaltarusija
