Oro linijos praneša apie pokyčius Vilniuje: sureagavo į incidentus su balionais

2025 m. lapkričio 4 d. 17:51
Oro linijos „airBaltic“ nuo lapkričio pabaigos keičia dviejų skrydžių laikus. Kaip skelbia naujienų portalas LRT.lt, toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į pasikartojančius incidentus su kontrabandą gabenančiais meteorologiniais oro balionais iš Baltarusijos.
„airBaltic“ tinklo valdymo viceprezidentas Mantas Vrubliauskas, komentuodamas sprendimą LRT.lt, teigė, kad taip bus siekiama išvengti atvejų, kai orlaiviai negali leistis Vilniaus oro uoste.
Nuspręsta paankstinti krypties Krokuva–Vilnius skrydžių atvykimo laiką. Iki šiol lėktuvai Vilniuje leisdavosi po vidurnakčio, tačiau nuo lapkričio 20 d. leisis 17.40 val.
Nuo lapkričio 20 d. ankstinami ir šeštadienį kryptimi Miunchenas–Vilnius vykdomi skrydžiai. Įsigaliojus pakeitimams, lėktuvas į Lietuvos sostinę atvyks 18.55 val. Iki šiol Vilniuje orlaiviai leisdavosi 22.15 val.
