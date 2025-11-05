I. Ruginienė: šiemet Lietuvos gyventojai dėl sukčių prarado beveik 27 mln. eurų, to ignoruoti negalime

Kaip trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė ministrė pirmininkė, įvertinus sukčių veikimo mastus nutarta, kad šios problemos ignoruoti negalima.
„Vien tik per šiuos metus mūsų gyventojai prarado beveik 27 milijonus (eurų – ELTA) ir to jau nebematyti ir ignoruoti mes negalime“, – dėstė I.Ruginienė.
Premjerė teigė, kad jos iniciatyva suburta darbo grupė, kuri teiks siūlymus, kaip apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo sukčių.
„Yra duota užduotis suformuoti tarpinstitucinę grupę, kuri turės atnešti jau aiškius rezultatus, ką galime padaryti, kad vis dėlto apsaugotume savo gyventojų lėšas“, – kalbėjo Vyriausybės vadovė.
Pasak I.Ruginienės, viena iš galimų priemonių, kuri padėtų žmonėms išsaugoti savo lėšas, galėtų būti piniginių pervedimų užlaikymas.
„Galbūt turėtume grįžti į tuos laikus, kai nuo tam tikros sumos pavedimas būtų ne momentinis, bet su tam tikru išlaikymu, kad žmogus dar galėtų turėti arba turėtų galimybę jį atšaukti. Šiandien matome, kad momentiniai pavedimai duoda, kad žmogus, paspaudęs tam tikrą nuorodą, perveda pinigus ir, deja, jų jau susigrąžinti nebegali“, – atkreipė dėmesį I.Ruginienė.
ELTA primena, kad šių metų rugsėjį prezidentas Gitanas Nausėda paragino teisėsaugos institucijas imtis papildomų veiksmų saugant gyventojus nuo telefoninių sukčių.
Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Andrius Varnelis kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę ir policijos generalinį komisarą Arūną Paulauską su prašymu įvertinti esamą sukčiavimų situaciją, užtikrinti efektyvų sukčiavimų, dalyvaujant organizuotoje grupėje, ikiteisminių tyrimų organizavimą, organizuotų grupių daromų nusikaltimų elektroninėje erdvėje užkardymą ir atskleidimą.
Šių metų kovą Prezidentūroje tarp įvairių šalies institucijų buvo pasirašytas memorandumas, kuriuo sutarta aktyviau kovoti su sukčiavimu. Memorandumą pasirašė Generalinės prokuratūros, policijos, Lietuvos banko, Ryšių reguliavimo tarnybos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro ir kitų institucijų atstovai.
Prokuratūros duomenimis, ikiteisminių tyrimų dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje skaičius yra išaugęs 74 proc.