Nacionalinio stadiono statybose – naujas etapas: atskleidė, ką išvysime metų pabaigoje

„Liepos mėnesį atnaujinome Nacionalinio stadiono statybas. Per šiuos mėnesius buvo visiškai užbaigti stadiono pamatai ir jau stipriai pasistūmėta su požeminiu aukštu. Tačiau dar svarbiau, kad kol dirbome aikštelėje, stadionas buvo statomas ir surenkamojo gelžbetonio gamykloje – ten jau pagamintos dalys vežamos į objektą ir beliks jas konstruoti vietoje. Tai naujas svarbus etapas statybose ir labai džiaugiuosi mūsų judėjimu pirmyn“, – teigia Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Spalio mėnesį baigus pamatų įrengimo darbus, šią savaitę įspūdingas pirmas ir vienintelis toks Lietuvoje bokštinis kranas statybų aikštelėje pradėjo „INHUS“ bendrovės gaminamų surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbus.
„Stadione bus sumontuota daugiau nei 5500 surenkamų gelžbetoninių elementų: kolonos, laiptai, perdangos plokštės, sienos ir, žinoma, tribūnos. Tai, jog pasitelkėme tvarią ir pažangią surenkamų konstrukcijų technologiją, kai elementai yra gaminami gamykloje ir surenkami statybų aikštelėje, iš esmės eliminuoja sezoniškumą, didina greitį ir leidžia darbus sklandžiai tęsti visus metus“, – sako vienos iš didžiausių statybų bendrovių Lietuvoje „Naresta“ vadovas Tadas Grincevičius.
Šiuo metu elementai montuojami -1 aukšte, virš žemės konstrukcijos iškils šį gruodį, o konstruktyvo darbus baigti planuojama 2026-ųjų pabaigoje.
Gamina specialias konstrukcijas
Gelžbetonio konstrukcijos gaminamos specialiai šiam projektui suprojektuotose ir pagamintose metalo formose, tokia technologija jau sėkmingai pritaikyta gaminant tribūnas Švedijos stadione, Kauno Žalgirio bei Šiaulių arenose.
„Kiekviena mūsų gaminama konstrukcija yra projektuojama itin tiksliai – ji turi atlaikyti dideles apkrovas ir vibracijas, kurias sukelia tūkstančiai žiūrovų. Stadionuose, kur vienu metu gali šokinėti net 18 tūkst. žmonių, konstrukcijų atsparumas tampa kritiniu veiksniu. Todėl čia ypač svarbi įmonės patirtis ir inžinerinė kompetencija.
Mūsų patirtis stadionų ir arenų konstrukcijų projektavime ir gamyboje leidžia pasiekti norimą architektūrą bei estetiką, kad stadiono konstrukcijos atrodytų lengvesnės, kartu išlaikant visus tarptautinius saugumo standartus“, – teigia „INHUS“ komercijos direktorius Tadas Raškauskas.
Pasak jo, didžioji dalis konstrukcijų gamykloje gaminamos jau su galutine apdaila. Tai leidžia pasiekti aukščiausią kokybę ir tikslumą, kuriuos būtų sudėtinga užtikrinti statybos aikštelėje. Gamybos procesas gamykloje taip pat leidžia ženkliai optimizuoti montavimą.
„Toks statybos būdas yra daug efektyvesnis nei tradicinis liejimas vietoje: jei konstrukcijos būtų gaminamos objekte, darbui prireiktų iki dešimt kartų daugiau žmonių ir kelis kartus daugiau laiko. Surenkamos gelžbetonio konstrukcijos buvo pasirinktos šiam projektui ir dėl to, kad yra draugiškesnės aplinkai – sukelia mažiau triukšmo, dulkių ir nepatogumų Vilniaus gyventojams“, – sako T.Raškauskas.
Pirmojo etapo sutartis su generaline pirmojo etapo rangove „Naresta“ apima stadiono su sporto muziejumi statybas, dviejų futbolo treniruočių aikščių bei magistralinių inžinerinių tinklų įrengimą. Jų vertė siekia 70 mln. eurų (be PVM).
Pristatė statybų etapus
Pasak Nacionalinio stadiono komplekso koncesiją perėmusios nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ valdybos pirmininko Arvydo Avulio, numatyta, jog visų objektų statybų darbai daugiafunkciame komplekse vyks paraleliai, tai leis visą projektą baigti vienu metu: 2027-ųjų lapkritį.
„Kitų metų pavasarį jau kils ne tik stadiono, bet ir darželio, kultūros centro ir arenos stogų bei fasadų laikančiosios konstrukcijos, visų objektų konstruktyvo darbus suplanuota baigti iki 2027-ųjų vasario. Kitų metų viduryje visoje teritorijoje jau bus pradėtas ir inžinerinių sistemų diegimas“, – teigia A.Avulis.
2027 m. planuojama užbaigti stadiono, arenos, darželio ir kultūros centro apdailos bei aplinkotvarkos darbus. Daugiafunkcį kompleksą sups naujas parkas.
Stadiono rūsyje bus įrengtos patalpos muziejui, žaidėjų bei žiniasklaidos erdvėms. Pirmame ir antrame
aukštuose suplanuotos žiūrovų zonos bei komercinės erdvės maitinimo įstaigoms, trečiame – pagalbinės ir administracinės patalpos.
