Nedarbas Lietuvoje trečiąjį šių metų ketvirtį mažėjo ir sudarė 6,6 proc.

2025 m. trečiąjį ketvirtį buvo 105 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 15 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 8,4 tūkst.
Ilgalaikių bedarbių (nedirbančių metus ir ilgiau) buvo 40,9 tūkst., arba 39 proc. visų bedarbių. Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo 2,2 tūkst., per metus padidėjo 5,6 tūkst.
Duomenys rodo, kad 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis praeitą ketvirtį sudarė 75,1 proc. Lyginant su antruoju ketvirčiu, jis išaugo 1,1 proc., o per metus – 0,9 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės moterų užimtumo lygis buvo 0,1 procentinio punkto didesnis už vyrų užimtumo lygį – atitinkamai 75,1 proc. ir 75 proc.
15–24 metų amžiaus jaunimo užimtumo lygis šių metų trečiąjį ketvirtį sudarė 37,1 proc., per ketvirtį padidėjo 9,2 proc. punkto, per metus – 4,1 proc. punkto.
55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 2,7 proc. punkto ir sudarė 69 proc.
Praeitą ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 590,6 tūkst., palyginti su 2025 m. antruoju ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 17,2 tūkst.
Dirbo ar turėjo darbą 1 mln. 485,6 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 25,6 tūkst., per metus – 4 tūkst.
Šių metų trečiąjį ketvirtį buvo 903,4 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė – 62,3 proc. – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 14,6 proc. – besimokantis 15–24 metų amžiaus jaunimas.