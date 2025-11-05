Skelbia, kurios įmonės į Lietuvos biudžetą šiemet sumokėjo daugiausia mokesčių

Remiantis naujausia Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) informacija, per devynis šių metų mėnesius jai įmonės sumokėjo 13,3 mlrd. eurų mokesčių – 10,1 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai.
Trečdalį šios sumos sumokėjo verslai, užsiimantys didmenine ir mažmenine prekyba, 11 proc. – apdirbamosios gamybos įmonės, 6 proc.– transportu ir sandėliavimu užsiimančios bendrovės. Pirmame sąrašo dešimtuke rikiuojasi daug akcizinių prekių pardavėjų ir gamintojų.
Daugiausia mokesčių – 316 mln. eurų – per pirmus devynis šių metų mėnesius sumokėjo naftos produktų gamybos ir prekybos „Orlen Lietuva“. Anot portalo, vis tik tai buvo 24,2 proc. mažiau nei prieš metus.
Degalinių tinklo operatorė „Circle K Lietuva“ sumokėjo beveik 271 mln. eurų.
Trečioje vietoje – akcininkų ryšiais su degalinių tinklo operatore „Viada LT“ susijusi „Okseta“, Lietuvoje valdanti keturis naftos produktų terminalus, pervedusi beveik 265 mln. eurų.
Sąraše taip pat minima šalies didmenininkė „Sanitex“, „Maxima LT“ ir „Lidl Lietuva“.
Tarp didžiausių mokesčių mokėtojų ir gynybos pramonės atstovė „NT Service“. Ji, sumokėjusi beveik 18,8 mln. eurų, iš kurių beveik 13 mln. eurų sudarė pelno mokestis, užėmė 13-ą vietą.
Kaip skelbia „Verslo žinios“, kitame sąraše, kuriame skelbiamos įmonės, sumokėjusios didžiausias mokesčių sumas, atmetus vartojimo mokesčius, t. y. akcizus ir pridėtinės vertės mokestį (PVM), pirmojo sąrašo lyderė „Orlen Lietuva“ buvo tik 19-oje vietoje. „Circle K Lietuva“ ir „Okseta“ į antrojo sąrašo 20-uką nepateko.
Be akcizų ir PVM daugiausia mokesčių per pirmus devynis šių metų mėnesius pervedė komerciniai bankai „Swedbank“ ir SEB bankas – atitinkamai 99,9 mln. eurų ir 94,3 mln. eurų. Jie pirmavo ir pagal tuo metu sumokėtą pelno mokesčio sumą – atitinkamai 90,9 mln. eurų ir 84,1 mln. eurų.
Į 20-uką pateko ir kiti bankai: „Revolut Bank“, VMI sumokėjęs 31,7 mln. eurų, „Luminor Bank“ su 27,8 mln. eurų ir „Artea“ bankas – 25,4 mln. eurų.
Trečia pagal sumokėtų mokesčių sumą (be akcizų ir PVM) – Vilniaus biotechnologijų „Thermo Fisher Scientific Baltics“. Ji VMI pervedė beveik 59 mln. eurų – 34,7 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Anot portalo, ketvirta didžiausia mokesčių mokėtoja (be akcizų ir PVM) sausį–rugsėjį buvo Valstybinė miškų urėdija (VMU). Ji į biudžetą sumokėjo 49,4 mln. eurų – 6,4 proc. daugiau nei pernai.
Penktasis – Vilniuje veikiantis Globalių technologijų ir paslaugų centras „Danske Bank A/S“, sumokėjęs 32 mln. eurų mokesčių.
Į didžiausių mokesčių mokėtojų 10-uką pagal sausį–rugsėjį sumokėtą mokesčių sumą (be akcizų ir PVM) pateko lažybų bendrovė „Top Sport“ – sumokėjo 27,3 mln. eurų.
Loterijų veikla užsiimanti „Olifėja“ buvo 14-ta didžiausia šalies mokesčių mokėtoja (be akcizų ir PVM), sumokėjusi 18,3 mln. eurų mokesčių.
