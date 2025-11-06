Konferencija
„Ecoservice“ konsoliduoja veiklą – prie bendrovės prijungs dar dvi įmones

2025 m. lapkričio 6 d. 11:56
Aplinkotvarkos paslaugų įmonė „Ecoservice“, tęsianti veiklos optimizavimą, prie pagrindinės bendrovės prijungs įmones „Ecoservice projektai“ ir „Ecoplasta“. 
Anot įmonės, šiuo sprendimu siekiama didinti valdymo efektyvumą, spartinti sprendimų priėmimą ir mažinti administracines sąnaudas. 
Įvykdžius reorganizavimą nepavojingų atliekų tvarkytoja „Ecoservice projektai“ ir pavojingų atliekų tvarkymu bei šalinimu užsiimanti bendrovė „Ecoplasta“ kaip atskiri juridiniai asmenys veiklos nebetęs – visos jų teisės, pareigos ir turtas bus perduoti „Ecoservice“.
Įmonių prijungimą planuojama baigti iki šių metų pabaigos. 
Po reorganizacijos visi prijungtų bendrovių darbuotojai darbus tęs „Ecoservice“ komandoje. Iš viso įmonėje dirbs daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių.
