ES pradėtas „Deutsche Börse“ ir „Nasdaq“ tyrimas dėl įtarimų sudarius slaptą susitarimą

„Tiriame, ar „Deutsche Börse“ ir „Nasdaq“ nesudarė susitarimo, kad išvengtų konkurencijos įtraukiant tam tikras finansines išvestines priemones į biržos sąrašą, prekiaujant jomis ir vykdant tarpuskaitą“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime teigė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Teresa Ribera.
Komisijai kelia nerimą, kad abi biržos Europoje vengė konkuruoti tarpusavyje, paskirstydamos paklausą, koordinuodamos kainas ir keisdamosi komerciškai slapta informacija, teigiama pranešime spaudai.
Jei tai pasitvirtintų, tokiu elgesiu galėtų būti pažeistos Europos Sąjungos konkurencijos taisyklės, draudžiančios kartelius, nurodoma pranešime.
„Konkurencijos taisyklės padeda užtikrinti sąžiningą ir atvirą konkurenciją tarp finansinių biržų“, – sakė T. Ribera.
Komisija pabrėžė, kad tai, jog tyrimas buvo pradėtas, nereiškia, kad jo rezultatas yra iš anksto žinomas.
Tyrimas susijęs su 2024 m. rugsėjį Vokietijoje įsikūrusios „Deutsche Börse“ ir JAV įsikūrusios „Nasdaq“ patalpose atliktais netikėtais patikrinimais.
Šie patikrinimai buvo atlikti pagal Komisijos iniciatyva pradėtą tyrimą dėl galimo susitarimo išvestinių finansinių priemonių sektoriuje.
Remiantis Komisijos turima informacija, įmonių grupė „Deutsche Börse“ valdo didžiausią išvestinių finansinių priemonių biržą Europos ekonominėje erdvėje, kuri apima 27 ES valstybes nares, taip pat Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją.
Pasaulinė finansinių paslaugų ir technologijų teikėja „Nasdaq“ valdo JAV ir Europoje veikiančias vertybinių popierių biržas.