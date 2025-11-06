Ištikimiausiems „Pigu.lt“ pirkėjams – lojalumo programa „Pigu PLUS“

„Siekiame ne vienkartinių akcijų, o nuoseklaus apsipirkimo patirties gerinimo. Mūsų tikslas – kad kiekvienas nuolatinis klientas jaustųsi įvertintas. Todėl „Pigu PLUS“ nariai visada ras prekių už itin patrauklias, būtent jiems pritaikytas kainas bei dar daugiau asmeninių pridėtinių verčių skirtinguose kliento kelionės žingsniuose nuo programėlės įrašymo iki pakartotinio apsipirkimo. Narystė yra visiškai nemokama, o prisijungti prie klubo itin paprasta – tereikia užsiregistruoti“, – sako „Pigu.lt“ rinkodaros direktorius Vytautas Romeika.
Anot jo, „Pigu PLUS“ – tai naujos kartos lojalumo programa, suteikianti galimybę apsipirkti geriausiomis kainomis, dalyvauti specialiose akcijose bei mėgautis asmeniniais pasiūlymais. Pasak V. Romeikos, programos esmė – ne tik išskirtinės naudos, bet ir skaidrus, klientui aiškus kainodaros principas. „Programos kainodara yra aiški ir skaidri, todėl tiek lojalumo programos dalyviai, tiek visi kiti pirkėjai matys mūsų e. prekybos centre visą kainų informaciją ir galės patogiai ją palyginti“, – pabrėžia jis.
„Tai – ne tik geresni pasiūlymai ar papildomos nuolaidos. „Pigu PLUS“ yra žingsnis į modernesnį, duomenimis grįstą ryšį su klientu – programą, kuri jungia platų integruotų kanalų tinklą – nuo el. laiškų iki mobiliosios programėlės – tam, kad kiekvienas pirkėjas gautų būtent jam aktualią informaciją ir pasiūlymus tinkamiausiu metu. Per tikslines rekomendacijas, personalizuotą turinį ir elgesiu grįstus paskatinimus siekiame užtikrinti, kad kiekvieno kliento apsipirkimo kelionė būtų ne tik sklandi ir maloni, bet ir paremta pasitikėjimu – siūlant greitus, patikimus pristatymo sprendimus ir kokybiškas prekes iš patikrintų partnerių. Tai – tik pirmasis lojalumo programos etapas. Kitais metais pasiūlysime dar daugiau funkcionalumų ir privilegijų mūsų pirkėjams“, – teigia V.Romeika.
Lojalumo programa naudinga ne tik pirkėjams, bet ir „Pigu.lt“ Marketplace prekiaujantiems pardavėjams. „Kuriame aiškią pridėtinę vertę ir mūsų klientams, ir partneriams. „Pigu PLUS“ leis pardavėjams pasiūlyti patrauklesnes kainas, padidinti savo prekių matomumą, konkurencingumą bei pardavimus be papildomų kaštų – dar iki Kalėdų“, – sako rinkodaros vadovas.
Pasauliniai tyrimai rodo, kad lojalumo programose dalyvaujantys klientai apsiperka iki 73 proc. dažniau ir išleidžia iki 40 proc. daugiau vieno apsipirkimo metu. Lojalumo kainodara padeda efektyviau konkuruoti rinkoje – produktų su lojalumo kaina konversija gali pagerėti iki 15 procentų, o pakartotiniai tokių prekių pirkimai išaugti iki 20 procentų.
„Šiuo metu mūsų lojalumo programos potencialą kuria daugiau nei 2 milijonai klientų keturiose šalyse – tai galingas pasiekiamumo tinklas, suteikiantis mūsų partneriams realią galimybę būti matomiems. Kurdami „Pigu PLUS“, siekiame, kad programa teiktų apčiuopiamą naudą tiek pirkėjams, tiek Marketplace pardavėjams. Todėl nuosekliai investuojame ne tik į jos tobulinimą, bet ir į matomumą bei vertės augimą, kad tai taptų tikru pardavimų stiprintuvu mūsų partneriams.“, – apibendrina V.Romeika.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.