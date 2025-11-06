Konferencija
Lietuvos oro uostai spalį aptarnavo daugiau nei 706 tūkst. keleivių

2025 m. lapkričio 6 d. 11:16
Lietuvos oro uostai (LTOU) šių metų spalį, nepaisant keletą kartų įvestų oro erdvės ribojimų, fiksavo keleivių srauto augimą ir iš viso aptarnavo per 706 tūkst. žmonių – 9 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Kaip skelbia LTOU, keleivių srautas Vilniaus oro uoste per metus išaugo 7 proc. ir spalį sudarė beveik 507 tūkst. aptarnautų asmenų. Tuo metu Kauno oro uoste per mėnesį buvo aptarnauta 152 tūkst. keleivių – 11 proc. daugiau nei pernai.
Taip pat Palangos oro uoste keleivių skaičius šių metų spalį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 31,5 proc. – buvo aptarnauta bene 47 tūkst. asmenų.
Skaičiuojama, kad iš viso LTOU tinkle per antrąjį šių metų rudens mėnesį buvo aptarnauta per 5,6 tūkst. skrydžių – 2,2 proc. daugiau nei praėjusių metų spalį. 
Vilniaus oro uoste spalį buvo įvykdyta per 4 tūkst. skrydžių, tačiau dėl oro erdvės šis skaičius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumažėjo 0,5 proc.
Tuo metu Kauno ir Palangos oro uostai fiksavo skrydžių augimą. LTOU duomenimis, Kaune įvykdytų skrydžių skaičius šių metų spalį padidėjo 9 proc. ir siekė daugiau nei 1,2 tūkst., o Palangos oro uoste – 12 proc. iki 447 skrydžių. 
LTOU atstovai tikisi, kad prognozuojamas metinis keleivių skaičius visuose trijuose šalies oro uostuose šiemet turėtų pasiekti daugiau nei 7 mln. asmenų.
