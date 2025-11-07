„Circle K“ pristato naują lojalumo programą: išdalins daugiau nei milijoną premijų

Analogiška sistema jau veikia Latvijoje ir Estijoje, o Lietuvoje startuojant programai klientų laukia daugiau nei milijonas personalizuotų premijų už simbolinį 1 centą.
Naujoji programa paremta apsilankymų dažnumu – kiekvienas pirkimas ar paslauga (išskyrus tabako gaminius ir loterijos bilietus) suteikia galimybę kaupti premijas, nepriklausomai nuo to, ar klientas įsigyja degalų, kavos ar naudojasi automobilių plovykla.
Norint prisijungti prie programos, pakanka atsisiųsti „Circle K“ mobiliąją programėlę ir prisijungti prie „EXTRA“ lojalumo sistemos. Kas penktą apsilankymą galima pasirinkti norimą premiją.
„Su naująja lojalumo programa žengiame dar vieną žingsnį į priekį – siekiame personalizuotos patirties, kur kiekvienas narys gali nuspręsti, kokią premiją nori gauti. Žaidybinimo („gamification“) principai, kuriuos taikome jau kurį laiką, pasiteisino ir rodo, kad klientai vertina įtraukius bei individualizuotus sprendimus“, – sako Skirmantas Mačiukas, „Circle K“ degalinių tinklo Lietuvoje generalinis direktorius.
Anot jo, ši programa atspindi platesnį požiūrį į lojalumą – ji skirta ne tik vairuotojams, bet ir tiems, kurie į degalinę užsuka dėl kavos, užkandžių ar kitų paslaugų.
„Tai nėra tik technologinis pokytis, o mūsų įmonės požiūrio į lojalumą evoliucija. Šiandien į degalines atvyksta ne tik vairuotojai, todėl siekiame, kad kiekvienas vizitas būtų įvertintas, ar esi keleivis, pėstysis, ar atvyksti tiesiog kavos – nepriklausomai nuo pirkinių sumos ar jų pobūdžio“, – teigia S.Mačiukas.
Programos dalyviai, prisijungę per mobiliąją programėlę, išlaikys įprastas nuolaidas degalams, automobilių plovimui ir produktams, o papildomai galės rinktis personalizuotas premijas. Tarp jų – nemokama kava, nuolaidos plovyklai, maisto ir gėrimų pasiūlymai.
„Pastebime, kad žmonėms vis svarbesni tampa paprastumas, greitis ir tiesioginė nauda. Todėl naujoji programa paremta principu „kuo dažniau užsuki – tuo daugiau laimi“. Mūsų tikslas – užmegzti dar glaudesnį ir abibusiai naudingą ryšį su lankytojais: klientams būtų patogu, jie turėtų galimybę sutaupyti, gauti ypatingų staigmenų, o mes geriau pažintume jų poreikius, užtikrindami dar malonesnę patirtį“, – pažymi Piret Kask, „Circle K“ rinkos vystymo direktorė Baltijos šalims.
Be nemokamos kavos, bus galima rinktis ir kitas premijas – nuo vitaminais praturtinto vandens ar lietuvių mėgstamų dešrainių iki didelių nuolaidų automobilių plovimui.
Iš viso „Circle K“ lojalumo programos narių Lietuvoje laukia daugiau nei milijonas premijų, kurių atsiėmimui bus taikomas simbolinis 1 cento mokestis.
Atnaujinta lojalumo programa sukurta tarptautiniu mastu – ją taiko „Circle K“ tinklai tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje. Ateityje klientų apsilankymai bei pirkimai bus skaičiuojami ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, o elektroniniai kuponai galios 90 dienų nuo jų išdavimo.
Circle Klojalumaslojalumo kortelė
Rodyti daugiau žymių