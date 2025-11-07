A. Avulis apie dabartinę darbo rinką: siūlau 5 tūkst. į rankas, bet eilė prie durų nestovi

„Prieš 10 metų sakiau, kad mes norime mokėti 5 tūkst. litų atlyginimą ir yra (darbuotojų-red.), bet nėra tiek, kad (jų kiekis- red.) patenkintų.
Šiai dienai mes statybos projektų vadovui, profesionaliam, gerai išmanančiam statybą ir kaip viską organizuoti ir suplanuoti, siūlome atlyginimą 5 tūkst. eurų į rankas.
Ir nėra jų tiek daug <...>, eilė prie durų nestovi“, – „Žinių radijo“ laidoje kalbėjo verslininkas.
Pasak jo, tai – vienas požymių, kad jei atlyginimai pakyla iki tokio paties lygio, koks matomas tiek Skandinavijoje, tiek Vokietijoje, tai dar nereiškia, kad Lietuvoje bus turima, ką samdyti.
„Jei norime, kad būtų proveržis, turime plačiai atidaryti duris, kad pas mus atvažiuotų talentingi žmonės, norintys dirbti.
Tada mes vėl galėsime parodyti, kad Lietuva gali padaryti didžiausią proveržį ES, o gal net ir didžiausią pasaulyje“, – sakė jis.
Lrytas neseniai rašė apie tai, kad Lietuva šiuo metu yra atsidūrusi migracijos krizėje, o Lietuvos darbo rinka vis garsiau kalba apie trūkumą, kurio nebepajėgia kompensuoti vietos gyventojai – kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbuotojų stoką.
Nors į šalį atvykstančių užsieniečių daugėja, verslo atstovai sako, kad griežtos kvotos ir sudėtingos procedūros neleidžia greitai reaguoti į rinkos poreikius ir planuoti verslo plėtrą. Tuo metu valdžia tikina, jog migracijos srautai turi būti valdomi atsakingai, kad šalis išvengtų socialinės ir ekonominės įtampos.
