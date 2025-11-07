Baltarusija vis dar neišleidžia Lietuvos vilkikų: „Nuotaikos labai prastos“

Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas penktadienį žurnalistams sakė, kad jie norėtų, kad vilkikų vairuotojai į Lietuvą sugrįžtų, bet sieną laikys uždarytą toliau.
„Mes kalbame tik apie evakuacinį koridorių mūsų vilkikų grįžimui, Baltarusijai tas siūlymas buvo perduotas, kad mes galėtume susigrąžinti savuosius vilkikus“, – kalbėjo I.A.Dobrovolskas.
„Daug skaičių matome disponuojamų ir labai skirtingų, ir iš asociacijų. Mūsų turimomis žiniomis, yra apie tūkstantį lietuviškų vilkikų Baltarusijoje ir Šalčininkų pasienio kontrolės punkte apie 400 jų įstrigę“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio sakė jis.
„Mes, kaip kalbėjome apie evakuacinį koridorių, taip ir kalbame. Mes norime, kad Lietuvos vilkikai grįžtų į mūsų šalį, bet sieną laikome uždarytą toliau. Mes kalbame tik apie koridorių mūsų vilkikų grįžimui“, – sakė premjerės patarėjas.
Tuo metu LINAVA prezidentas Erlandas Mikėnas skaičiuoja, kad Baltarusijos pusėje šiuo metu yra daugiau nei 500 vilkikų.
„Vežėjai pikti. Jie turi grįžti didžiulius atstumus, iki 1000 km, kad grįžtų per kitus pasienius, pavyzdžiui, Lenkiją. Tai papildomos sąnaudos. Nuotaikos labai prastos. Rinkomės praėjusį savaitgalį. Buvo įvairių pasiūlymų, pvz., blokuoti kelius, sienas, bet kol kas kontroliuojame situaciją ir prašome kantrybės. Tikiuosi, kad ta klaida, kuri buvo padaryta, bus greitai ištaisyta“, – atvirai kalbėjo E.Mikėnas.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Dėl to I.Ruginienė jau praėjusią savaitę dukart šaukė NSK posėdžius.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.