Vieniems galima, o kitiems – ne: Baltarusijoje įstrigę vežėjai Vyriausybės sprendime mato dvigubus standartus

„Mes vertiname, kad tai yra vis tiek kažkokios konkurencijos pažeidimas“, – penktadienį žurnalistams teigė O.Tarasovas.
„Vis tiek mes konkuruojame su geležinkeliais ir jeigu su jais prekės ligi šiol gabenamos, jokių nėra jam trukdžių, tai akivaizdu, kad transporto sektorius dabar turi labai didelius nuostolius, o geležinkeliai kaip važiaviavo taip ir važiavo. Ir atvirkščiai, mano duomenimis, tai ir padidino srautus“, – tęsė jis.
Vežėjų atstovo nuomone, vienodi reikalavimai turėtų būti taikomi visuose keliuose.
„Ne man duoti patarimus Vyriausybei, ką daryti. Tačiau, mano asmenine nuomone, tai visiems – jeigu mes spaudžiame, tai spaudžiame visuose keliuose. Kodėl vieni važiuoja, o kiti turi tik nuostolius turėti“, – sakė jis.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Prie laikinai uždaryto Šalčininkų pasienio posto Baltarusijos pusėje laukia keli šimtai transporto priemonių, iš viso Baltarusijoje yra keli tūkstančiai Lietuvoje registruotų vilkikų ir puspriekabių.