Klaipėdietė nusipirko netikrus bilietus į Pitbull koncertą: pasakoja, kaip įkliuvo

Į policiją kreipėsi pamaryje gyvenanti Pitbull gerbėja.
Norit atlikėją pamatyti gyvai, 18-metei Šilutės rajono gyventojai teks dar kartą pirkti bilietus į jo koncertą Kaune.
Pasak merginos, dar spalio 23 dieną ji socialiniame tinklalapyje rado skelbimą apie parduodamus bilietus į šį koncertą.
Susisiekė su pardavėju prisistačiusiu asmeniu ir pervedė jam pinigus už bilietus.
Bilietai merginai atsiųsti pasinaudojus nemokama susirašinėjimų ir pokalbių programa „Messenger“.
Tarsi apsidrausdama, ji bilietus patikrino ir suprato, kad jie yra netikri.
Su pardavėju susisiekti merginai po to nepavyko – jo paskyra iš socialinio tinklo buvo ištrinta.
Šilutės rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo – savo ar kitų naudai įgyto nedidelės vertės svetimo turto.
Už šį baudžiamąjį nusižengimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
Bilietus į Pitbull koncertą oficialiai įsigyti galima nuo spalio 24 d.
Pigiausias stovimas bilietas į koncertą Kauno Dariaus ir Girėno stadione kainuoja 82 eurus.
Patekimas į fanų zoną atsieina 117 eurų.
Kiti bilietai priklausomai nuo vietos stadione kainuoja nuo 127 iki 142 eurų.