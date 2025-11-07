Žiniasklaida: apeliacinis teismas bendrovei „HISK“ priteisė 2,74 mln. eurų iš Vilniaus savivaldybės

„Teismo sprendimas yra nepagrįstas, nesutinkame su argumentais bei teisės aktų aiškinimu. Todėl ketiname jį skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT)“, – portalui sakė sostinės savivaldybės ryšių su žiniasklaida specialistas Gabrielius Grubinskas.
„HISK“ darbus siūlė atlikti už 30,77 mln. eurų, bet jos pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitikęs pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, tuomet skelbė savivaldybė.
Galiausiai, 31 mln. eurų vertės sutartį dėl darbų Vilniaus savivaldybė 2019 m. pasirašė su bendrovėmis „Fegda“ ir „Tilsta“.
Visgi 2020 m. pabaigoje LAT konstatavo, kad savivaldybė konkurso laimėtoją pasirinko neteisėtai.
Tiesa, Teismas nusprendė ne nutraukti sutartį, o skirti savivaldybei alternatyvią sankciją – 500 tūkst. eurų dydžio baudą. Priimdamas šį sprendimą, LAT tikino prioritetą teikiantis viešajam interesui ir atsižvelgė, kad jau atlikta didelė dalis darbų.
„HISK“ ekspertas buvo įvertinęs, kad bendrovė būtų gavusi 25,43 mln. eurų pajamų ir 3,22 mln. eurų pelno, todėl, po LAT sprendimo 2021 m., bendrovė teisme pateikė savivaldybei milijoninį ieškinį dėl žalos.
Portalas primena, jog 2021 m. po rekonstrukcijos atidarytas 4 eismo juostų, daugiau kaip 800 m ilgio tunelis, kurio centrinė 89 m ilgio dalis yra uždengta. Virš šios perdangos įrengta reguliuojama 8 eismo juostų Liepkalnio g. sankryža.