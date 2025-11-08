Iš Baltarusijos – neigiamas atsakymas dėl Šalčininkų pasienio punkto

„Baltarusijos valdžia toliau kuria dirbtines kliūtis Lietuvos ir Europos įmonėms susigrąžinti savo turtą – krovininį transportą iš Baltarusijos“, – šeštadienį komentare teigė Ignas Dobrovolskas.
Anot patarėjo, Lietuva įstrigusius vežėjus ragina kaupti informaciją apie patiriamus nuostolius, kuriuos, įvertinus teisines galimybes, būtų galima išieškoti iš Baltarusijos ar jos valdomo turto.
„Šalčininkų pasienio kontrolės punktas lieka uždarytas, bet Vyriausybė toliau ieško galimybių padėti Lietuvos vežėjams susigrąžinti savo turtą“, – nurodė I. Dobrovolskas.
Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų Lietuvai mėnesiui uždarius sieną su Baltarusija, šioje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų, 400 jų – Šalčininkų pasienio kontrolės punkte.
Penktadienį skelbta, kad Baltarusijoje įstrigusiems vežėjams galėtų būti atvertas evakuacinis koridorius.
Premjerės patarėjo teigimu, nors kontrabandinių balionų skaičius sumažėjo, vis dar stebimi pavieniai jų paleidimai.
Kaip skelbia Baltarusijos žiniasklaida, penktadienį šalies autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka „davė nurodymų“ dėl Baltarusijos pasienio tarnybų veiklos, tačiau nepatikslinama, kokių.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
pasienio kontrolės punktaiŠalčininkaiBaltarusija
