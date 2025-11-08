VerslasRinkos pulsas

Nyderlandai meta stulbinančias sumas – elektros tinklas neatlaiko gausybės mažų gamintojų

2025 m. lapkričio 8 d. 17:49
Nyderlandai yra viena labiausiai vėjo ir saulės energiją naudojančių pasaulio valstybių, tačiau šio sektoriaus plėtra jau kelia ir rimtų bėdų.
NyderlandaiVėjo energijaSaulės energija
