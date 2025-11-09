Vyriausybė pritarė mažinti administracinę naštą energetikos sektoriaus dalyviams

Pokyčiais siekiama palengvinti prisijungimą prie elektros tinklų, sumažinti perteklinius reikalavimus centralizuoto šilumos tiekimo veikloje, supaprastinti mažmeninės prekybos naftos produktais licencijavimo procedūras ir padaryti lankstesnę energetikos veiklų atestavimo tvarką.
Anot ministerijos, svarbu, jog stambius projektus įgyvendinantiems vartotojams bus suteiktos palankesnės prisijungimo prie elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ valdomo elektros tinklo sąlygos.
Elektros energetikos įstatymo pakeitimais siūloma jiems suteikti galimybę pasirinkti mokėti 10 proc. prijungimo prie tinklo sąnaudų. Tokia galimybė būtų suteikiama tuo atveju, jei vartotojai įsipareigotų 10 metų nemažinti leistinos naudoti galios, suvartoti sutartyse nustatytą elektros kiekį ir tokiu būdu padengti likusius 90 proc. sąnaudų.
Naujas reguliavimas suteiks galimybę vartotojui, pageidaujančiam elektros tinklų prijungimo paslaugos, tinklų statybos rangos darbus organizuoti savarankiškai. Ministerija pažymi, kad siūlomi pokyčiai padės įgyvendinti stambius projektus ir pagerins šalies investicinę aplinką.
Taip pat siekiama šilumos sektoriuje supaprastinti kuro įsigijimo tvarką, atsisakant perteklinio reguliavimo dėl dujų pirkimo per biržą ir nustatant aiškesnes biokuro įsigijimo sąlygas.
Mažmeninės prekybos naftos produktais srityje numatoma sumažinti administracinę naštą įmonėms, kurios vykdo mažmeninę prekybą degalais per tarpininkus, naudojant atsiskaitymo korteles.
Įstatymų pakete taip pat numatyta, jog didžiosios energetikos įmonės galės savarankiškai tikrinti ir užtikrinti rangovų kvalifikaciją. Toks reguliavimas rangovams palengvins atestavimo procedūras ir sudarys galimybes lengviau pritraukti rangovus iš užsienio didiesiems projektams.
Šiems įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas.
Energetikos ministerijaelektros tinklaiLitgrid
